Inseguimento in via Roma: poliziotto fuori servizio blocca ladro di abiti firmati

Un agente della Polizia di Stato che, lo scorso sabato, ha sventato un furto nel cuore di Palermo. L’intervento ha portato all’arresto di un palermitano di 47 anni, sorpreso a sottrarre capi d’abbigliamento d’alta moda da un noto esercizio commerciale della zona centrale.

L’agente, sebbene libero dal servizio, ha notato due uomini che si muovevano con sospetto tra gli scaffali del negozio, monitorando i dipendenti per individuare il momento propizio per agire. In pochi istanti, i due hanno prelevato diversi capi firmati e hanno oltrepassato le barriere anti-taccheggio, fuggendo rapidamente verso via Roma. Senza esitare, il poliziotto ha messo in sicurezza i propri familiari, si è qualificato e si è lanciato all’inseguimento dei fuggitivi.

Mentre uno dei complici è riuscito a dileguarsi tra i passanti, l’agente è riuscito a raggiungere e bloccare il quarantasettenne nei pressi della via principale. Prima di essere fermato, l’uomo ha tentato inutilmente di disfarsi della refurtiva — capi per un valore complessivo di circa 700 euro — che è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari.

Dagli accertamenti condotti subito dopo l’arresto, è emerso che l’uomo non era nuovo a simili episodi: a suo carico pendevano già le misure dell’obbligo di dimora e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il quarantasettenne è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il processo.