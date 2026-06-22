Comunicati stampa

Caos code e scene da terzo mondo sulla A18, interrogazione di Marano (M5s): “Impensabile sopportare questi disagi tutta l’estate”

di digitrend
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“File chilometriche di auto in autostrada e automobilisti costretti a trovare riparo dal sole cocente sotto gli ombrelloni: sono scene da terzo mondo quelle viste ieri sulla A18. La misura è colma: cittadini costretti a sopportare di tutto e di più a causa di una gestione inadeguata della rete autostradale che fa acqua da tutte le parti e di cui chiederò conto al Cas”.

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Lo afferma Jose Marano, deputata regionale M5s e vicepresidente della commissione Ambiente, Territorio e Mobilità all’Ars, annunciando una interrogazione parlamentare sul tema.
“Al Cas chiedo che si faccia immediatamente chiarezza – afferma la parlamentare – anche sul cronoprogramma dei lavori che al momento non fanno che aggravare una situazione già compromessa e che denuncio da tempo”.

“Viaggiare in queste condizioni – prosegue Marano – non è solo vergognoso ma significa anche non garantire ai siciliani la minima sicurezza. Il governo di centrodestra non è stato in grado in questi anni di cambiare le cose. Non c’è un solo intervento che si sia rivelato decisivo e sull’inadeguatezza delle nostre autostrade siamo ancora qui a registrare il consueto nulla di fatto”.

“Sulle infrastrutture occorre ripartire da zero ed è su questo che la politica dovrebbe concentrare energie e risorse. Altro che Ponte sullo Stretto!”, conclude.

Nota — Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Non è un articolo della redazione di Direttasicilia. Per inviare un comunicato: https://www.direttasicilia.it/invia-un-comunicato-stampa/

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