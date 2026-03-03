Vampe di San Giuseppe allo Zen, gli operai vengono minacciati mentre raccolgono la legna

Il presidente della Rap, Giuseppe Todaro, e l’assessore comunale all’Ambiente, Pietro Alongi, si sono recati questa mattina negli uffici della sezione investigativa della Digos della Questura di Palermo per denunciare gravi atti intimidatori ai danni di una ditta esterna incaricata da Rap delle operazioni di rimozione di cataste legnose in via Costante Girardengo, nel quartiere Zen 2.

Il materiale, verosimilmente destinato alle cosiddette “vampe di San Giuseppe“, era stato regolarmente individuato e avviato alla rimozione. Tuttavia, il 27 febbraio scorso, gli operatori della ditta incaricata della bonifica sono stati fatti oggetto di minacce e aggressioni verbali. Per tutelare la propria incolumità ed evitare il rischio che la situazione degenerasse in aggressioni fisiche, i lavoratori sono stati costretti a interrompere l’intervento e a scaricare nuovamente gli ingombranti appena raccolti.

Dopo la denuncia, l’assessore Alongi e il presidente Todaro hanno già pianificato un nuovo intervento. «Non ci faremo intimidire da questi comportamenti — hanno dichiarato —. È doveroso denunciare chi, con metodi mafiosi e violenti, tenta di ostacolare il lavoro di chi opera quotidianamente per il decoro della città, siano essi dipendenti pubblici o lavoratori privati. Contrastare chi trae vantaggio dal caos e dall’illegalità è un atto di responsabilità verso la comunità».

I due rappresentanti istituzionali hanno inoltre sottolineato come la riqualificazione di quartieri complessi come lo Zen non possa limitarsi a interventi sporadici di pulizia o manutenzione, ma richieda un’azione più ampia e strutturata: «È necessario un approccio integrato e di lungo periodo, capace di scardinare abitudini radicate attraverso il coinvolgimento e la collaborazione di più attori istituzionali, sociali e territoriali».