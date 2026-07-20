Festival del Gelato Madonita – 9ª edizione “Cuor di Gelato” Venerdì 24 luglio 2026

CASTELLANA SICULA (Palermo) – Il gelato tra innovazione e tradizione. Un Festival per assaporare 7 gusti esclusivi, creati appositamente per l’evento dai maestri gelatieri locali e ispirati ai prodotti tipici del territorio, da scoprire attraverso un itinerario del gusto che coinvolge le varie zone del comune madonita facendo scoprire anche le bellezze paesaggistiche e storico architettoniche del territorio.

Dal gelato al Nero d’Avola al gelato all’amaretto, da quello alla manna di Pollina e Castelbuono a quello alle nocciole, dal gusto al fungo porcino a quello al carciofo o al miele di ape nera, ai gelsi: gusti speciali che saranno presentati per una manifestazione partita anni fa come sagra e oggi divenuto evento e laboratorio per nuovi gusti in grado di esaltare le tipicità del territorio delle Madonie.

Dal 24 luglio, e solo per un periodo limitato, sarà possibile gustare questi gelati artigianali creati in esclusiva per l’occasione per una speciale edizione dedicata ai sapori autentici, ai prodotti del territorio per un evento che non è destinato solo agli appassionati del gelato nei suoi gusti tradizionali, ma è anche un vero laboratorio del gusto per professionisti e curiosi alla ricerca di nuove ispirazioni e sapori in grado di esaltare i prodotti tipici del territorio.

Il via ufficiale alla kermesse sarà venerdì 24 luglio alle 18.00, attraverso un vero e proprio itinerario con partenza da Calcarelli, da una delle gelaterie partecipanti all’evento. Il noto conduttore televisivo Salvo La Rosa, accompagnato dal Pastry Chef Giuseppe Amato, dalla Prof.ssa Francesca Cerami e da canti e balli tradizionali del Gruppo Folkloristico della Cordella, farà visita alle sette gelaterie partecipanti alla manifestazione. L’evento è cofinanziato dalla Regione Siciliana – Assessorato Attività Produttive, nell’ambito dell’avviso “Sicilia che Piace 2026”.

In ogni tappa saranno presentati gli artigiani e i gusti speciali realizzati per questa edizione. Durante il tour, il Sindaco di Castellana Sicula Francesco Calderaro consegnerà a ciascuna gelateria un attestato di partecipazione al Festival. Durante il tour è previsto il coinvolgimento dei ragazzi dell’Istituto Professionale Alberghiero (IPSEOA) che contribuiranno a presentare e raccontare le specialità madonite.

In Piazza San Francesco di Paola sarà attiva anche la VR Experience, attraverso la quale il pubblico potrà vivere un’esperienza immersiva dedicata al territorio delle Madonie e alle lavorazioni artigianali, iniziativa a cura dell’agenzia di comunicazione Sintesi di Viagrande (CT).

Il 24 luglio Castellana Sicula diventa così la capitale del gelato artigianale, una vera e propria esperienza immersiva nel mondo del gelato: durante la serata ci saranno momenti speciali in cui sarà possibile scoprire da vicino la lavorazione artigianale, i segreti della preparazione e i racconti inediti dei maestri gelatieri.

Tappe dell’itinerario:

1. Pasticceria Di Gangi Maurizio Paolo

Nome della torta gelato: Cuore di Manna

Gusto: manna di Pollina e Castelbuono, scorze d’arancia e pistacchio.

2. Villetta Falcone – Mancuso Vincenzo

Nome del gelato: Sottobosco Madonita

Gusto: fungo porcino delle Madonie.

3. Bazaar Fast Food

Nome del gelato: Nocciolando

Gusto: nocciole di Polizzi Generosa e torrone siciliano.

4. Bar Atmosfera

Nome del gelato: Anima di Carciofo

Gusto: carciofo, olio EVO, menta e formaggio di latte vaccino stagionato madonita.

5. Pasticceria Artigianale Ferruzza

Nome del gelato: Nettare delle Madonie

Gusto: miele di ape nera siciliana proveniente dalle Madonie.

6. Pasticceria Orlando & D’Alberti

Nome del gelato: Gelsi Secolari

Gusto: gelsi neri delle Madonie provenienti da alberi secolari.

7. Bar Gelateria San Francesco

Nome del gelato: Vigna e Mandorla

Gusto: vino Nero d’Avola da uve coltivate nelle Madonie e mandorle madonite, con pezzettoni di cioccolato di Modica.

A seguire, dalle ore 19:30, in Piazza San Francesco di Paola avrà inizio il talk show condotto da Salvo La Rosa, con esperti e personalità del territorio. La serata sarà accompagnata dalle esibizioni del Gruppo Folkloristico della Cordella, dalla musica dal vivo di Floriana Muratore, da proiezioni video e da due dimostrazioni dedicate al gelato.

Il CAI di Polizzi Generosa mostrerà, in scala, l’antico metodo di preparazione di granite e gelati con ghiaccio e sale, legato alla tradizione della Festa della Neve e al nevaio naturale della Fossa della Principessa.

ELENKA realizzerà invece dal vivo un gelato alla Nocciola Siciliana, preparato con latte delle Madonie e impreziosito da una variegatura al pane tostato e finocchietto selvatico, che sarà poi offerto in degustazione al pubblico.

In parallelo sempre dalle ore 19:30, in Piazza San Francesco di Paola, nell’area dedicata alla VR Experience, il pubblico potrà vivere coinvolgenti esperienze immersive dedicate alle Madonie. Attraverso i visori sarà possibile in esclusiva esplorare virtualmente il territorio e osservare da vicino alcune fasi di preparazione del gelato e di lavorazione delle produzioni locali, scoprendo il legame tra materie prime, saperi artigianali e identità del territorio.

Per info:

L’addetto stampa

Michele La Rosa tess. Ordine Nazionale dei giornalisti n. 98183

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