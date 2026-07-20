Nuove opportunità di lavoro tra energia, edilizia e innovazione: come candidarsi

La crescita dei progetti tra Comunità Energetiche, edilizia sostenibile ed efficientamento energetico apre nuove prospettive occupazionali per giovani professionisti tecnici.

Enna Verdi Energie avvia una selezione per ampliare il proprio gruppo tecnico con l’obiettivo di sostenere nuovi progetti di efficientamento energetico, Comunità Energetiche e riqualificazione edilizia.

La transizione energetica, i programmi di riqualificazione edilizia e lo sviluppo delle Comunità Energetiche stanno creando nuove opportunità occupazionali per ingegneri, architetti e geometri. In un settore in continua evoluzione, cresce infatti la richiesta di figure tecniche qualificate, capaci di accompagnare imprese e territori verso modelli di sviluppo sempre più sostenibili.

In questo scenario si inserisce la nuova campagna di selezione avviata da Enna Verdi Energie – Società Benefit, finalizzata all’inserimento di nuove figure tecniche all’interno del proprio gruppo di lavoro. L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita dell’azienda, impegnata nello sviluppo di progetti nei settori dell’ingegneria, delle costruzioni, dell’efficientamento energetico, dei servizi integrati e delle Comunità Energetiche.

L’obiettivo è offrire a giovani professionisti l’opportunità di entrare a far parte di una realtà strutturata e multidisciplinare, nella quale poter crescere attraverso il confronto con progetti concreti, attività di progettazione, interventi di riqualificazione edilizia e iniziative orientate all’innovazione e alla sostenibilità.

La crescita dei progetti richiede infatti una sempre maggiore integrazione tra progettazione energetica e capacità realizzativa. In quest’ottica assume un ruolo strategico anche la collaborazione con Edil Maggio S.r.l., impresa specializzata nelle costruzioni e nella riqualificazione edilizia, con la quale vengono sviluppate sinergie operative finalizzate alla realizzazione degli interventi sul territorio.

«Sappiamo quanto sia importante, soprattutto per un giovane professionista, trovare un contesto nel quale poter crescere davvero. Per questo vogliamo offrire a ingegneri, architetti e geometri la possibilità di confrontarsi con progetti concreti, acquisire esperienza e contribuire allo sviluppo del territorio. Investire nelle competenze significa investire nel futuro dell’azienda e della comunità», dichiara Claudio Cravotta, di Enna Verdi Energie.

La selezione è rivolta a laureati in Ingegneria e Architettura e a diplomati Geometri, con conoscenze di base dei principali software tecnici e disponibilità a inserirsi in un ambiente dinamico, orientato all’innovazione e al lavoro di squadra. Ai candidati selezionati saranno offerti un inquadramento secondo il Contratto Collettivo Nazionale di riferimento, percorsi di formazione continua e concrete opportunità di crescita professionale.

L’iniziativa rappresenta anche un segnale di fiducia nei confronti del territorio e delle nuove generazioni, confermando la volontà di Enna Verdi Energie di investire contemporaneamente nel capitale umano, nell’innovazione e nella qualità dei servizi offerti, nella convinzione che le sfide della transizione energetica si affrontino prima di tutto attraverso le persone e le loro competenze.

Gli interessati potranno inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo evesrl@blu.it.