Follia in ospedale: si riprende dal malore e prende a testate un poliziotto

Un 25enne di origini straniere è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo aver seminato il panico tra i reparti dell’ospedale, insultando il personale sanitario e aggredendo con estrema violenza gli agenti intervenuti per riportare la calma.

Tutto era iniziato in modo ben diverso: il giovane era stato trovato privo di sensi in un’aiuola di via Delle Finanze, con ogni probabilità a causa di un abuso di alcol. Soccorso per il malore, era stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso.

La situazione degenera durante i controlli

È proprio durante le verifiche di routine che le cose sono precipitate. Il 25enne si è alzato di scatto dalla barella e ha iniziato a inveire contro il medico e l’infermiere di turno, mandando in tilt il reparto.

A quel punto sono intervenuti gli addetti alla vigilanza e l’agente di polizia in servizio al posto fisso dell’ospedale, nel tentativo di riportare la situazione alla normalità e proteggere i sanitari. Ma il giovane non si è calmato: anzi, ha colpito l’agente con una testata e diversi pugni al torace, causandogli traumi giudicati guaribili in dieci giorni.

Solo l’arrivo delle volanti della Questura di Catania, chiamate in rinforzo, ha permesso di bloccare l’escalation. Gli agenti sono riusciti a immobilizzare l’uomo — privo di documenti al momento del controllo — e lo hanno condotto in caserma per le procedure di fotosegnalamento.

Il 25enne è stato dichiarato in arresto e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del giudizio per direttissima.

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