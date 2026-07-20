Cronaca

Entra in acqua e avverte malore, poliziotto vede tutto, si tuffa e la salva

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Attimi di paura sulla spiaggia di Mollarella, a Licata, dove una donna di 50 anni ha rischiato di annegare dopo essere stata colta da un malore mentre era in acqua.

A soccorrerla è stato un poliziotto che si trovava sul posto con la famiglia, libero dal servizio. L’agente si è tuffato e ha raggiunto la donna, ormai trascinata dalla corrente, riportandola a riva con l’aiuto di alcuni bagnanti presenti.

Una volta sulla spiaggia, la cinquantenne ha ripreso conoscenza. Le sue condizioni sono apparse da subito rassicuranti, tanto da non rendere necessario il ricovero in ospedale.

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