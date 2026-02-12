Tentato omicidio a Palermo, donna accoltellata alle spalle in via Libertà: è in condizioni disperate

Pomeriggio di sangue nel cuore di Palermo. Una donna di 56 anni lotta tra la vita e la morte all’ospedale Villa Sofia dopo essere stata vittima di un brutale agguato in via della Libertà, all’altezza dell’incrocio con via Raffaello Mondini. L’aggressione, avvenuta in pieno giorno, ha trasformato il salotto buono della città in una scena del crimine.

Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, la vittima era appena uscita da un parrucchiere della zona e si stava dirigendo verso la propria autovettura. Improvvisamente, un uomo l’avrebbe aggredita alle spalle senza proferire parola, sferrando un fendente con un coltello che l’ha colpita alla schiena, all’altezza della scapola.

Nonostante la ferita profonda, che secondo i sanitari potrebbe aver lesionato il polmone, la donna ha trovato la forza di rifugiarsi all’interno di un esercizio commerciale vicino, situato di fronte a Villa Zito, dove è stato lanciato l’allarme.

I soccorritori del 118, giunti tempestivamente sul posto, hanno trasportato la 56enne in codice rosso al Trauma Center di Villa Sofia. Le sue condizioni sono giudicate critiche e la prognosi rimane riservata a causa del taglio di circa 5 centimetri che ha interessato la zona dorsale.

La Polizia ha immediatamente avviato una caccia all’uomo. Una nota di ricerca è stata diramata a tutte le volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale, mentre gli agenti stanno setacciando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per identificare la via di fuga dell’aggressore.

Il movente resta un giallo. Gli investigatori, al momento, escludono la pista della rapina: l’aggressore è fuggito senza sottrarre nulla alla vittima, né la borsa né altri effetti personali. Si indaga per tentato omicidio. Prima di perdere i sensi, la donna avrebbe riferito di non aver visto in volto chi l’ha colpita e di non conoscere l’aggressore, descrivendo una dinamica che fa pensare a un’azione premeditata o al gesto di uno squilibrato.