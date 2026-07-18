Cronaca

Donna fa il bagno in mare all’Addaura e trova busta piena di proiettili

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Una donna ha fatto una scoperta inquietante questa mattina durante un bagno in mare all’Addaura, a Palermo: sul fondale ha individuato una busta di plastica contenente diversi proiettili.

La bagnante ha recuperato l’involucro e lo ha immediatamente consegnato ai militari del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri, intervenuti sul posto per prendere in carico il ritrovamento.

Sulla vicenda è stata informata la Procura di Palermo, a cui è stato segnalato l’episodio. Nelle prossime ore è previsto l’intervento dei sommozzatori, che perlustreranno il tratto di mare antistante l’Addaura per verificare l’eventuale presenza di altre armi o munizioni abbandonate sui fondali.

Non è ancora chiaro da quanto tempo la busta si trovasse in acqua né la provenienza dei proiettili. Le indagini dei carabinieri dovranno stabilire se il ritrovamento sia legato a un episodio isolato o a un più ampio occultamento di materiale bellico nella zona.

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