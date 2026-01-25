Piano Battaglia, cade sulla neve e si frattura, 15enne batte la testa sulle rocce

Doppio intervento del Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) nel comprensorio di Piano Battaglia, sulle Madonie (Petralia Sottana, PA).

La prima richiesta d’aiuto è giunta poco prima delle 11:00, quando una donna palermitana di 61 anni è scivolata tra neve e fango, riportando una sospetta frattura alla gamba che le ha impedito di proseguire il cammino.

La squadra di tecnici del Soccorso Alpino, già di presidio nella zona, è entrata immediatamente in azione. Il medico del CNSAS ha valutato le condizioni della ferita, che è stata stabilizzata sulla barella per il successivo trasferimento in ambulanza verso l’ospedale di Petralia Sottana.

A breve distanza temporale, i Carabinieri in servizio di pattuglia nell’area hanno allertato nuovamente i soccorsi per una ragazza di 15 anni. La giovane, durante una passeggiata, è scivolata sbattendo violentemente il capo sulle rocce affioranti e riportando un trauma cranico commotivo. Anche in questa circostanza è intervenuta tempestivamente la squadra del Soccorso Alpino, che ha provveduto al recupero della giovane tramite barella per il trasporto verso il presidio sanitario.

“Questi eventi sottolineano nuovamente l’importanza della prudenza durante le escursioni invernali, anche su sentieri apparentemente agevoli. La presenza di ghiaccio, rocce scoperte e fango può infatti trasformare una semplice camminata in una situazione di grave pericolo.

Si ringraziano per la preziosa collaborazione i Carabinieri della Compagnia di Petralia Sottana”.