Furto notturno alla sede AST di via La Malfa: danni e bottino ingente

Colpo nella notte alla sede dell’Azienda Siciliana Trasporti situata in via Ugo La Malfa. Malviventi si sono introdotti all’interno degli uffici dell’AST, seminando il caos e provocando ingenti danni alla struttura.

Stando alle prime ricostruzioni, i malfattori avrebbero scassinato l’ingresso principale per poi dirigersi verso i distributori automatici installati nell’edificio, che sono stati danneggiati e forzati nel tentativo di impossessarsi del denaro custodito al loro interno. Ma non è finita qui: i ladri hanno inoltre perquisito numerosi armadi degli uffici, svuotandone il contenuto.

Il bottino ammonta a una cifra considerevole, sebbene l’importo esatto sia ancora al vaglio degli inquirenti.

La scoperta del raid è avvenuta nella mattinata, quando i dipendenti, giunti al lavoro, si sono trovati di fronte alla devastazione e hanno subito allertato le forze dell’ordine. I carabinieri sono giunti tempestivamente sul luogo per effettuare i sopralluoghi e dare il via alle indagini.

Un elemento cruciale per le investigazioni potrebbe essere rappresentato dal sistema di videosorveglianza installato nella sede: le registrazioni delle telecamere saranno analizzate dagli inquirenti per identificare i responsabili e ricostruire nel dettaglio dinamiche e tempi dell’incursione. Al momento gli investigatori mantengono aperte tutte le ipotesi investigative.