Terremoto nella notte, scossa di magnitudo 3.2 nel Tirreno: i dati INGV

Una notte movimentata per i sismografi della Sicilia occidentale. Alle ore 02:17 di martedì 3 febbraio 2026, la Sala Sismica dell’INGV di Roma ha rilevato un evento sismico di magnitudo 3.2 nel distretto del Tirreno Meridionale.

L’epicentro è stato localizzato in mare aperto, in uno specchio d’acqua a nord di San Vito lo Capo. Secondo i dati tecnici forniti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l’ipocentro è stato individuato a una profondità di 33 chilometri.

Il sisma è avvenuto in un raggio d’azione che dista circa 62 km da Trapani e 79 km da Palermo. Data la profondità e la localizzazione marittima, non si registrano danni a persone o strutture.