Il matrimonio di Dua Lipa vale 268 milioni: Palermo sul tetto del mondo

Il matrimonio tra la popstar Dua Lipa e l’attore britannico Callum Turner, celebrato tra Palermo e Bagheria con il culmine a Villa Valguarnera, vale per il territorio siciliano circa 268 milioni di euro complessivi tra benefici economici diretti e valore di brand a livello internazionale. La stima arriva da uno studio della società di consulenza Jfc, anticipato dall’agenzia Ansa.

La ricerca quantifica in oltre 15,3 milioni di euro i benefici immediati generati sul territorio, ai quali si sommano 252 milioni legati alla visibilità e alla valorizzazione del brand Palermo su scala mondiale.

Le cifre dello studio Jfc: come si distribuiscono i 268 milioni

Nel dettaglio, secondo Massimo Feruzzi, amministratore unico di Jfc e responsabile della ricerca, i benefici si articolano in: 5.275.122 euro di benefici diretti, 2.965.007 di benefici indiretti, 1.671.185 di benefici indotti, 5.459.925 di legacy di filiera e 252.721.457 di destination brand value.

Quest’ultima voce misura la visibilità generata dall’evento su tutti i canali di comunicazione — social, stampa, radio, digital — considerando sia il costo equivalente degli spazi pubblicitari necessari per ottenere la stessa esposizione, sia l’incremento del valore del brand cittadino. Il solo profilo Instagram di Dua Lipa conta 87,8 milioni di follower. Esclusa dall’analisi, per complessità metodologica, la quantificazione dei riflessi sul brand Italia.

Palermo nel ranking mondiale delle destinazioni wedding di lusso

«Per Palermo si tratta di un salto di qualità, dell’ingresso “ufficiale” nel ranking delle destinazioni wedding riconosciute a livello mondiale per fascino, qualità, lusso autentico, cultura, patrimonio e identità», ha dichiarato Feruzzi. «Nessuna campagna pubblicitaria istituzionale avrebbe potuto comprare una visibilità così ampia né ottenere una reputazione di tale livello».

L’evento non era mancato di polemiche: un gruppo di cittadini palermitani aveva esposto manifesti contro le celebrazioni, con slogan come «Non si affitta una città» e «La nostra piazza non è il tuo salotto». I numeri di Jfc restituiscono ora la dimensione economica di un matrimonio che, secondo gli analisti, ha collocato Palermo e la Sicilia al centro dell’attenzione mediatica globale.