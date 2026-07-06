L’aeroporto di Palermo assume a tempo indeterminato, è uscito il concorso

Sette posti di lavoro a tempo indeterminato all’aeroporto di Palermo. La Gesap, società che gestisce lo scalo Falcone e Borsellino, ha aperto un bando di concorso per la ricerca di addetti all’assistenza front line e al monitoraggio dei servizi del terminal passeggeri.

La decisione arriva dopo le delibere del consiglio di amministrazione del 5 dicembre 2025 e del 25 febbraio scorso. I candidati selezionati si occuperanno di assistenza ai viaggiatori in tutte le aree dell’aerostazione, gestione dei flussi passeggeri e verifica del rispetto delle procedure operative di scalo.

**I requisiti richiesti dal bando**

Per partecipare alla selezione è necessaria la cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione europea, oltre a un diploma di scuola secondaria superiore (o titolo equivalente conseguito all’estero). Richiesta anche la conoscenza della lingua inglese non inferiore al livello B2.

Sono esclusi dalla procedura coloro che hanno subito un licenziamento per motivi disciplinari e chi ha legami di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con il direttore generale o con un membro del Consiglio di amministrazione della Gesap.

La candidatura va inviata esclusivamente online, attraverso la piattaforma digitale raggiungibile dal sito della società, dove occorre caricare la domanda e la documentazione richiesta dal bando. Il termine per completare la procedura è fissato alle ore 12 del 5 agosto 2026: chi non rispetta la scadenza viene escluso dalla selezione.

Una volta inviata la domanda tramite la sezione “candidatura”, il sistema genera automaticamente una e-mail di conferma con ricevuta, codice candidato e numero di protocollo. Nel modulo occorre indicare dati personali, codice fiscale, residenza, Pec, cittadinanza, idoneità fisica al ruolo e dichiarazione di assenza di condanne penali, oltre al possesso dei diritti civili e politici.

Il bando resta aperto per un mese: chi punta a lavorare nello scalo palermitano ha tempo fino a inizio agosto per candidarsi.