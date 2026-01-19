Economia&LavoroSalute e Sanità

Sanità, maxi-concorso a Palermo: Villa Sofia-Cervello assume 207 professionisti a tempo indeterminato

Una boccata d’ossigeno per la sanità palermitana e un’importante opportunità occupazionale nel capoluogo. L’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello ha dato il via libera a un imponente piano di reclutamento: sono 207 i posti messi a bando per potenziare l’organico sanitario, tecnico e amministrativo.

L’iniziativa segue la fase di stabilizzazione del personale precario (che si concluderà entro il 31 dicembre 2025) e punta a colmare i vuoti strutturali nelle dotazioni organiche. Tutte le nuove assunzioni prevedono contratti a tempo pieno e indeterminato.

I profili ricercati: dagli infermieri ai dirigenti
Il cuore del piano riguarda il comparto sanitario, con una richiesta massiccia di infermieri (114 posti), seguiti da tecnici di laboratorio (16) e di radiologia (15). Spazio anche alla dirigenza medica con 25 innesti in reparti critici come Anestesia e Rianimazione, Ginecologia e Ortopedia pediatrica.
Ecco il dettaglio delle posizioni aperte:

Area Medica: 25 dirigenti medici (tra cui Anestesia, Gastroenterologia, Chirurgia toracica).
Area Sanitaria non medica: Dirigenti biologi e chimici.
Comparto Sanità: 114 infermieri, 7 ostetriche, 1 fisioterapista e 31 tecnici sanitari.
Area Amministrativa e Tecnica: 15 profili tra assistenti, collaboratori amministrativi, geometri e ingegneri.

L’obiettivo della direzione strategica è elevare gli standard di sicurezza e assistenza per i pazienti, garantendo al contempo una gestione più fluida dei reparti. I bandi integrali, con i requisiti specifici e le date di scadenza per l’invio delle candidature, saranno consultabili nei prossimi giorni nella sezione “Concorsi” del sito ufficiale dell’azienda: www.ospedaliriunitipalermo.it.

