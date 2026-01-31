Ast assume: concorso per 73 autisti a tempo indeterminato in Sicilia

PALERMO – Dopo vent’anni di attesa, l’Azienda Siciliana Trasporti (Ast) riparte con un nuovo piano di assunzioni. La società regionale, oggi guidata da Luigi Genovese, ha pubblicato un bando per 73 posti di autista a tempo indeterminato. Un segnale di rilancio che mette fine all’era degli incarichi interinali e apre una nuova fase occupazionale nel settore del trasporto pubblico siciliano. Lo riporta il Giornale di Sicilia.

Fondata nel 2006 come S.p.A. a partecipazione regionale, l’Ast finora aveva proceduto solo a stabilizzazioni e contratti a termine. Il bando appena pubblicato – attivo per 30 giorni – è accessibile a chi possiede il diploma di scuola superiore, la patente D e la certificazione professionale di conducente.

Se le candidature supereranno quota 300, è prevista una prova preselettiva a quiz. La selezione continuerà poi con la valutazione dei titoli e una prova pratica, che peserà 50 punti. Decisive saranno le esperienze pregresse nel settore del trasporto pubblico locale, che potranno far guadagnare da 5 a 15 punti extra.

Negli ultimi mesi l’Ast ha vissuto una profonda trasformazione: dopo essere stata risanata, è diventata una società in house, così da poter gestire direttamente i collegamenti meno redditizi ma di pubblica utilità. Genovese spiega:

> «Abbiamo sbloccato le assunzioni e chiuso la stagione dei contratti interinali. La graduatoria del concorso sarà utile anche per i prossimi anni, perché i pensionamenti creeranno ulteriori opportunità di lavoro». Essere collocati anche oltre i primi 73 posti potrebbe dunque rivelarsi un vantaggio nel tempo.

Non mancano però le polemiche: i sindacati lamentano l’assenza di un punteggio aggiuntivo per i lavoratori interinali che hanno garantito il servizio negli ultimi anni.

Danilo Borrelli, segretario della UILTemp Sicilia, afferma: «Le assunzioni a tempo indeterminato erano attese da tempo, ma riteniamo sbagliato non premiare chi ha lavorato per l’Ast negli ultimi sette anni. Su questo punto non escludiamo una mobilitazione».

Genovese replica: «Il bando riconosce punteggi più alti a chi ha esperienza nel trasporto pubblico, ma non si poteva limitarlo ai soli ex lavoratori Ast per evitare possibili ricorsi». Una ripartenza, insomma, che segna un nuovo capitolo nella storia del trasporto pubblico regionale e apre prospettive di stabilità per decine di autisti in tutta la Sicilia.