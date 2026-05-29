Giro di squillo nel centro di Palermo, scattano 3 arresti

I carabinieri della compagnia Palermo piazza Verdi, con i militari del nucleo investigativo del comando provinciale, della compagnia di intervento operativo del 12° reggimento “Sicilia” e del nucleo cinofili di Palermo Villagrazia, hanno dato esecuzione a un’ordinanza cautelare che ipotizza i reati di associazione a delinquere per lo sfruttamento e il favoreggiamento della prostituzione.

Un palermitano di 58 anni è finito in carcere mentre altri due, di 30 e 34 anni, sono stati posti agli arresti domiciliari. Un quarto indagato, di nazionalità colombiana, è stato denunciato in stato di libertà.

Le indagini avrebbero permesso di fare luce su un sistematico e redditizio giro di “squillo”, gestito dai quattro indagati che avrebbero avuto la disponibilità di diversi immobili nel centro storico, utilizzati come case d’appuntamento.

Secondo l’accusa, sarebbe stato il 58enne a promuovere l’attività, pianificando la logistica degli alloggi e le prenotazioni, tenendo la contabilità dei profitti e impartendo le direttive operative ai complici. Il 30enne avrebbe messo a disposizione gli appartamenti e una carta prepagata, sulla quale confluivano i proventi dell’attività.

Il 34enne avrebbe ricoperto il ruolo di “factotum” del gruppo, senza esitare a ricorrere a toni intimidatori per garantire la disciplina interna e il pagamento delle quote. Il colombiano si sarebbe invece occupato della logistica.

Al termine delle operazioni, i carabinieri hanno sequestrato sei immobili e 120mila euro in contanti.