Forte nubifragio a Trapani, strade allagate

Un nubifragio improvviso ha messo in ginocchio Trapani questa mattina: in pochi minuti le strade del centro si sono trasformate in torrenti, costringendo Vigili del Fuoco e Protezione civile a intervenire in diversi punti della città.

Il violento acquazzone ha colpito il capoluogo e parte del territorio provinciale, causando allagamenti diffusi e rallentamenti alla circolazione. Le criticità più severe si sono registrate nella zona del porto, dove i pompieri sono dovuti intervenire per gestire l’accumulo d’acqua sulle strade.

Disagi anche a Pizzolungo, frazione del comune di Erice, dove le squadre della Protezione civile comunale si sono attivate per fronteggiare l’ondata di maltempo che ha investito la zona costiera.

Nessun danno segnalato, ma resta l’allerta

Al momento non risultano segnalazioni di danni a cose o persone, né situazioni che destano particolare preoccupazione tra le autorità locali. La macchina dei soccorsi ha comunque lavorato a pieno ritmo per garantire la viabilità e mettere in sicurezza i punti più critici.

Resta alta l’attenzione sull’evoluzione delle condizioni meteo, che secondo le previsioni continueranno a mantenersi instabili anche nelle prossime ore