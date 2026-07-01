Morte di Mirela Rusu a Pioppo, il Pd chiede cartelli sulle strade per proteggere i ciclisti

Dopo la tragedia di Pioppo, dove lo scorso 21 giugno ha perso la vita la ciclista Mirela Nicoleta Rusu, 41 anni, travolta da un’auto durante un sorpasso vietato, arriva la richiesta formale del Partito Democratico per l’installazione di segnaletica dedicata alla sicurezza dei ciclisti sulle strade provinciali del Palermitano.

A farsi portavoce dell’istanza è il consigliere metropolitano Liborio Maurizio Costanza, che ha inviato una nota al sindaco metropolitano Roberto Lagalla e alla Direzione Viabilità della Città Metropolitana, guidata dall’ingegnere Dorotea Martino, chiedendo interventi urgenti su alcune delle arterie più frequentate dai ciclisti della provincia: la S.P. 2, la S.P. 5 e S.P. 5 bis, la S.P. 102 bis, la S.P. 34, la S.P. 20 e la I.C. 23.

L’incidente che ha dato origine alla richiesta si è verificato lungo la Strada Statale 186, quando un’automobile ha invaso la corsia opposta durante un sorpasso in un tratto a linea continua, centrando in pieno un gruppo di ciclisti diretto verso Palermo. Oltre alla vittima, altre due persone del gruppo sono rimaste ferite. Un episodio che la Federciclismo Sicilia ha bollato senza mezzi termini come l’ennesimo caso di “omicidio stradale” a danno di un’utenza debole della strada, riaccendendo l’attenzione di associazioni sportive e comunità di ciclisti, in particolare quelle attive nella Valle dello Jato, come l’Asd Bike Project, da tempo impegnate a denunciare la pericolosità di alcuni tratti molto battuti durante allenamenti e uscite amatoriali.

Nella nota, il consigliere dem cita alcuni precedenti già sperimentati altrove in Italia: dalla Provincia di Latina, che ha introdotto cartellonistica dedicata sulle strade collinari, al Comune di Misano Adriatico, che ha aderito alla campagna della ciclista Paola Gianotti portando all’installazione di oltre 240 cartelli in circa 50 Comuni italiani, fino a Rodengo Saiano, nel Bresciano, dove è stato recentemente inaugurato un cartello con il messaggio “Attenzione, comune frequentato da ciclisti! Rispetta la distanza di sicurezza”.

Il riferimento normativo alla base della richiesta è l’articolo 148, comma 9-bis, del nuovo Codice della Strada, in vigore dallo scorso dicembre, che impone ai veicoli a motore di mantenere una distanza laterale di almeno 1,5 metri durante il sorpasso dei ciclisti, con sanzioni specifiche per chi non rispetta la norma. Secondo Costanza, una segnaletica dedicata rappresenterebbe uno strumento semplice ed economico per rendere immediatamente visibile agli automobilisti questo obbligo, contribuendo a scongiurare episodi simili a quello di Pioppo.

Oltre all’installazione dei cartelli, la richiesta del consigliere metropolitano include anche una ricognizione degli assi viari provinciali maggiormente interessati dal transito ciclistico, da realizzare anche sulla base delle segnalazioni delle associazioni del territorio, in vista di un piano organico di messa in sicurezza. Costanza ha inoltre chiesto un riscontro scritto sui tempi e le modalità di attuazione dell’iniziativa, dichiarandosi disponibile a un confronto diretto con le associazioni di ciclisti che hanno sollecitato la richiesta.