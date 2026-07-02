Temporali in arrivo, il mare “carica” le nuvole: Sicilia in allerta

La perturbazione atlantica che nelle ultime ore ha attraversato il Nord Italia porterà instabilità anche sulla Sicilia. La Protezione Civile Regionale ha diffuso l’avviso di allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali, valido dalle 00:00 alle 24:00 di oggi, giovedì 2 luglio, con interessamento delle zone di allerta A, B, C, D, H e I.

Alla base di questa fase di instabilità c’è un’ansa depressionaria, associata a modeste sacche d’aria fresca in quota (-12°C a 500 hPa) presenti sul medio-alto Tirreno, che sta favorendo la genesi di un blando minimo di pressione anche al suolo. Sulla Sicilia questo si tradurrà in un aumento dei venti dai quadranti occidentali che, insieme al calo delle temperature già avvertito nel corso della notte scorsa, contribuirà a scacciare gradualmente la pesante afa che ha caratterizzato i giorni scorsi.

Il fulcro della goccia fredda, nelle prossime ore, si porterà poco a est della Sardegna, determinando la rotazione da sud/sud-ovest delle correnti in quota. Un assetto che condizionerà anche la distribuzione geografica dei fenomeni.

Le mappe di previsione delle precipitazioni mostrano un quadro che si discosta dal classico scenario dei temporali confinati alle sole aree interne. La fascia settentrionale dell’isola appare interessata da nuclei di precipitazione intensa, con punte che raggiungono le zone costiere.

Per la giornata odierna, l’instabilità pomeridiana dovrebbe concentrarsi soprattutto lungo le aree orientali dell’isola, dove sarà più probabile l’insorgere di piogge o temporali; sulle zone occidentali e tirreniche, Palermo compresa, il momento potenzialmente più prolifico è invece atteso tra domani e la nottata di sabato.

Resta comunque da monitorare il ruolo del mare, ancora caldo in questo periodo dell’anno: l’aria calda e umida che si solleva dalla superficie marina, incontrando aria più fredda in quota, può dare origine a celle temporalesche capaci di autorigenerarsi e scaricare precipitazioni intense proprio a ridosso della costa. Un meccanismo che negli ultimi anni ha già prodotto, in diverse occasioni, nubifragi improvvisi sulle coste siciliane, con accumuli di pioggia concentrati in poche ore.

Si raccomanda prudenza, in particolare nelle zone soggette a rischio idrogeologico e nei sottopassi, e di seguire gli aggiornamenti della Protezione Civile Regionale. Nelle prossime ore, e soprattutto tra venerdì e sabato, sarà possibile avere un quadro più preciso su tempistiche e aree effettivamente più colpite