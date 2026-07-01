Caldo africano agli sgoccioli: da domani calo termico e temporali in Sicilia

Il caldo africano che nelle ultime settimane ha stretto la Sicilia in una morsa di afa e temperature roventi sta per allentare la presa. Da domani, giovedì 2 luglio, l’isola inizierà a respirare grazie all’arrivo di correnti più fresche di maestrale, primo segnale di un cambiamento più profondo che si completerà nei giorni successivi.

A muovere le fila di questa svolta è una goccia fredda in quota, una porzione di aria più fredda che si stacca dal flusso perturbato principale e scende a isolarsi sul Mediterraneo centrale. Un fenomeno tecnico ma dagli effetti molto concreti: il contrasto tra l’aria fresca in arrivo e quella calda e umida accumulata nei bassi strati in queste settimane genera le condizioni ideali per un’improvvisa impennata dell’instabilità atmosferica.

Per questo la sarà allerta gialla proclamata per domani dalla protezione civile in buona parte dell’isola , tranne sui settori meridionali e sud orientali dove sarà verde.

Perché venerdì sarà la giornata più delicata?

Le divergenze tra i principali modelli previsionali restano, come spesso accade quando si parla di instabilità estiva pura anziché di perturbazioni ben organizzate. Ma la tendenza che sta emergendo con maggiore chiarezza indica in venerdì 3 luglio il giorno clou del cambiamento.

Già da giovedì i primi fenomeni instabili si concentreranno sui rilievi dell’entroterra, per poi spostarsi progressivamente verso est e nord-est. Ma sarà venerdì a portare il maltempo più diffuso, con piogge e temporali attesi già dalle prime ore del mattino, se non dalla notte precedente.

Quali zone rischiano di più?

A differenza delle classiche ondate di instabilità pomeridiana legate al caldo, che colpiscono soprattutto l’entroterra, questa volta il rischio si estenderà anche alle coste, in particolare a quelle settentrionali della provincia. Tra la serata di venerdì e la notte tra venerdì e sabato, occhio soprattutto ai temporali marittimi, fenomeni che si formano sul mare per poi scaricare la loro energia una volta raggiunta la terraferma, con il rischio di fenomeni localmente violenti proprio nelle aree costiere e limitrofe.

Un’instabilità residua dovrebbe accompagnare anche la giornata di sabato 4 luglio, prima di un miglioramento più netto e deciso atteso per domenica, quando le condizioni dovrebbero tornare stabili su gran parte del territorio.

Quanto scenderanno le temperature?

Il primo effetto tangibile di questo cambio di circolazione sarà già percepibile da domani, con un calo termico stimato tra i 4 e i 5 gradi rispetto ai valori roventi delle ultime settimane. Una boccata d’ossigeno dopo giorni di caldo intenso, anche se il prezzo da pagare, tra giovedì e sabato, sarà proprio l’aumento del rischio di temporali, in alcuni casi anche di forte intensità.

Le previsioni meteo, in situazioni di instabilità estiva come questa, restano soggette ad aggiornamenti frequenti: l’evoluzione dei fenomeni nelle prossime ore sarà seguita con un focus dedicato.