Cronaca

Arrivano 88 nuove ambulanze in Sicilia: più sicurezza per il 118

di Redazione Web
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Entro la fine dell’estate 2026 entreranno in servizio 88 nuove ambulanze del 118 siciliano. L’annuncio è arrivato dal presidente della Seus, Riccardo Castro, e dall’assessore regionale della Salute, Marcello Caruso.

A fornirle è “Olmedo Special Vehicles S.p.A.”, tramite un leasing finanziario di circa 11 milioni di euro, della durata di 60 mesi più eventuali 12 di rinnovo.

All’avanguardia, i nuovi mezzi di soccorso sono equipaggiati con ventilatori polmonari a compressione “Z Vent ZOLL” e in questi giorni i primi esemplari sono già in consegna ad alcune postazioni del 118. L’ambiente è stato progettato per offrire agli operatori uno spazio di lavoro ergonomico, funzionale e facilmente sanificabile, mentre dal pannello di comando touch screen da 10 pollici è possibile controllare tutte le principali funzioni. Il finanziamento in leasing è stato perfezionato con UniCredit.

“Inauguriamo questi nuovi mezzi di soccorso rinnovando il “patto di cura e di sicurezza” che la Seus 118 Sicilia ha con tutta la comunità” ha dichiarato il presidente Riccardo Castro.

“Con la Seus diamo ai cittadini la possibilità di avere mezzi di soccorso più sicuri e con strumentazioni ancora più moderne, un segno tangibile dell’attenzione che rivolgiamo al servizio di emergenza-urgenza 118 – ha sottolineato l’assessore Marcello Caruso – Abbiamo presentato all’Ars un emendamento governativo per chiedere una deroga al blocco delle assunzioni in modo da consentire alla Seus il reclutamento di nuovi soccorritori. L’auspicio è che abbia il consenso di tutte le forze politiche”.

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