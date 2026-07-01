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Il Maestro Di Mauro dirige Tosca al prestigioso Bratislava Opera Fest al Castello

di Redazione Web
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Nuovo prestigioso successo internazionale per il Direttore d’Orchestra siciliano Francesco Di Mauro, che la scorsa domenica 28 giugno ha diretto Tosca, il capolavoro di Giacomo Puccini, alla 6a edizione del Bratislava Opera Fest al Castello (Opera Fest na Hrade). Nel suggestivo scenario del Castello della capitale slovacca, il Maestro ha offerto una lettura intensa e coinvolgente della partitura pucciniana alla guida dell’Orchestra e del Coro dell’Opera del Teatro Nazionale di Bratislava.

“Grazie all’altissimo livello del cast tutto – ha dichiarato non appena conclusa la rappresentazione – fin dalle prime battute si è creato un perfetto afflato tra orchestra, coro e cantanti, diventati un unico organismo musicale. Ho cercato di raccontare la drammaticità dei sentimenti che animano Tosca attraverso l’intensità del suono, con tempi sostenuti, valorizzando i colori orchestrali ed esaltando il fraseggio legato nei momenti di maggiore intensità emotiva dell’opera”.

In una cornice culturale che attribuisce alla grande tradizione operistica il massimo prestigio, il Maestro Francesco Di Mauro ha diretto un cast di rilievo internazionale: il soprano armeno Karine Babajanyan, interprete di Floria Tosca, il tenore italiano Alberto Profeta nel ruolo di Mario Cavaradossi e il baritono slovacco Marián Lukáč nei panni del barone Scarpia, affiancati dall’Orchestra e dal Coro del Teatro Nazionale di Košic, con la regia di Anton Korenci, le scene di Lucia Tallová, i costumi di Boris Hanečka e le luci di Róbert Farkaš.

L’evento, andato sold out, ha registrato applausi a scena aperta nei momenti più intensi dell’Opera, e la standing ovation di più di mille spettatori a fine esecuzione.

Nota — Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Non è un articolo della redazione di Direttasicilia. Per inviare un comunicato: https://www.direttasicilia.it/invia-un-comunicato-stampa/

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