Investe una bici elettrica e scappa: quarantenne in codice rosso a San Cipirello

Incidente a San Cipirello domenica scorsa, lungo via San Filippo, dove una bici elettrica con a bordo due persone si è scontrata con un’automobile. Secondo una prima ricostruzione, il conducente dell’auto, dopo aver urtato il velocipede, si sarebbe dato alla fuga senza fermarsi a verificare le condizioni dei feriti.

Sulla bici elettrica viaggiavano un uomo di quarant’anni e una ragazza di ventuno. Per lui le conseguenze sono state più serie: è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Partinico, dove è arrivato in codice rosso. La giovane, invece, ha rimediato solo alcune escoriazioni.

Sul caso indagano i carabinieri, che hanno già acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in zona nel tentativo di risalire all’identità del pirata della strada responsabile dello scontro e della successiva fuga.