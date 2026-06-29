La chirurgia robotica tra San Marco e ISMETT fa il miracolo: guarita da un tumore con metastasi

Un anno fa le avevano diagnosticato un tumore al colon in stadio avanzato con metastasi al fegato: oggi una donna siciliana è tornata a casa completamente ristabilita, grazie a un eccezionale percorso clinico diviso tra Catania e Palermo.

La complessa vicenda medica ha segnato il primo trionfo operativo della convenzione tra il Policlinico “G. Rodolico – San Marco” e l’ISMETT, entrata nel vivo appena venti giorni dopo la firma con l’Università di Catania.

Il calvario della paziente ha preso il via nel capoluogo etneo con l’attenta valutazione del Gruppo Oncologico Multidisciplinare. Nel febbraio 2025, l’équipe di chirurgia robotica guidata da Riccardo Morici, all’interno del reparto diretto da Antonio Biondi, ha asportato chirurgicamente la massa tumorale principale dall’intestino.

Subito dopo, l’Unità di Oncologia di Hector Soto Parra ha inserito la donna in un protocollo sperimentale d’avanguardia con la Fondazione GONO. Le cure, coordinate dagli specialisti Laura Noto, Giuseppe Novello e Chiara Cremolini dell’Università di Pisa, hanno provocato una straordinaria riduzione della malattia originaria.

Il trapianto epatico all’ISMETT e la rinascita

Il netto miglioramento clinico ha permesso ai medici di candidare la donna per la sostituzione dell’organo compromesso. Nel maggio 2026 un nuovo intervento robotico a Catania ha ripristinato la funzionalità intestinale, preparando il terreno per la fase finale.

Pochi giorni fa, a Palermo, il team del professore Salvatore Gruttadauria ha eseguito il delicato trapianto di fegato all’ISMETT. Le ottime condizioni post-operatorie e la velocità di recupero della donna hanno positivamente stupito lo specialista palermitano.

Il direttore generale del Policlinico etneo, Giorgio Giulio Santonocito, ha commentato: “Il caso dimostra come una paziente siciliana affetta da tumore del colon e con metastasi al fegato, abbia potuto compiere un percorso terapeutico altamente complesso con le competenze presenti sul territorio regionale”.

Questa sinergia pionieristica tra chirurgia robotica e trapiantologia ha tracciato così una nuova rotta per la sanità isolana, dimostrando che è possibile ricevere cure di altissima specializzazione fermando i viaggi della speranza oltre lo Stretto.