Salute e Sanità

Gaetano La Barbera nuovo direttore della Chirurgia Vascolare dell’ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Gaetano La Barbera per cinque anni assume l’incarico di direzione dell’Unita’ Operativa Complessa (UOC) di Chirurgia Vascolare dell’ARNAS “Civico Di Cristina Benfratelli” di Palermo. A seguito di selezione pubblica, indetta a suo tempo dall’azienda palermitana, l’UOC dunque ( in precedenza guidata da un responsabile facente funzioni) ora ha il suo nuovo direttore.

La Barbera si è laureato e si e’ specializzato presso l’Università degli Studi di Palermo. Nella sua formazione vanta un periodo di perfezionamento a Marsiglia ed a Parigi. Ha già lavorato all’ospedale Civico dal 1999 al 2020. Dal 2021 al febbraio 2026 è stato direttore della struttura complessa di chirurgia vascolare dell’Ospedale “Santissima Annunziata” di Taranto. Ha sviluppato una particolare esperienza nel trattamento delle patologie vascolari del distretto dell’aorta toraco – addominale, carotideo e degli arti inferiori. Altresì, La Barbera è componente del “direttivo del Collegio Italiano dei primari Ospedalieri di Chirurgia Vascolare”.

“Sono certo che la professionalità e le doti personali del dr. La Barbera potranno apportare valore aggiunto ad una squadra di eccellenza e saranno strategiche per conseguire ulteriori obiettivi virtuosi”, commenta Walter Messina direttore generale dell’ARNAS “Civico Di Cristina Benfratelli” di Palermo

News suggerite per te:

  1. Arnas Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo e Liceo Scientifico Cannizzaro insieme per la Campagna Nazionale Cardiologie Aperte 2026
  2. Ospedale Civico, intitolata l’UTIC della Cardiologia alla memoria del dr Ettore D’Antonio
  3. Chirurgia dell’obesità a Palermo: Buccheri La Ferla tra i migliori centri d’Italia anche nel 2026
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Nessun commento

Ultime notizie

Venti di guerra in Sicilia: aerei spia da Sigonella e Muos attivo, è allerta massima
Cronaca
Marzo di proteste, aerei e bus a rischio in tutta Italia e in Sicilia
Cronaca
Operai RAP durante la rimozione vampe
Vampe di San Giuseppe allo Zen, gli operai vengono minacciati mentre raccolgono la legna
Cronaca In primo piano
Da Palermo a Dubai nel mezzo di una guerra: «Ho aperto casa a 14 italiani, da brava palermitana»
Cronaca
Terrore a Palermo, studente fermato e rapinato con un coltello mentre torna a casa
Cronaca