Gaetano La Barbera nuovo direttore della Chirurgia Vascolare dell’ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli

Gaetano La Barbera per cinque anni assume l’incarico di direzione dell’Unita’ Operativa Complessa (UOC) di Chirurgia Vascolare dell’ARNAS “Civico Di Cristina Benfratelli” di Palermo. A seguito di selezione pubblica, indetta a suo tempo dall’azienda palermitana, l’UOC dunque ( in precedenza guidata da un responsabile facente funzioni) ora ha il suo nuovo direttore.

La Barbera si è laureato e si e’ specializzato presso l’Università degli Studi di Palermo. Nella sua formazione vanta un periodo di perfezionamento a Marsiglia ed a Parigi. Ha già lavorato all’ospedale Civico dal 1999 al 2020. Dal 2021 al febbraio 2026 è stato direttore della struttura complessa di chirurgia vascolare dell’Ospedale “Santissima Annunziata” di Taranto. Ha sviluppato una particolare esperienza nel trattamento delle patologie vascolari del distretto dell’aorta toraco – addominale, carotideo e degli arti inferiori. Altresì, La Barbera è componente del “direttivo del Collegio Italiano dei primari Ospedalieri di Chirurgia Vascolare”.

“Sono certo che la professionalità e le doti personali del dr. La Barbera potranno apportare valore aggiunto ad una squadra di eccellenza e saranno strategiche per conseguire ulteriori obiettivi virtuosi”, commenta Walter Messina direttore generale dell’ARNAS “Civico Di Cristina Benfratelli” di Palermo