Cronaca

Cena a base di tonno finisce in tragedia: avvocato palermitano ricoverato

di Redazione Web
lettura in 1 minuti
22 esemplari di tonno rosso sequestrati dalla Guardia di Finanza

Vomito, febbre alta e un malore che non si placava. Un avvocato palermitano di 40 anni è finito in ospedale dopo una cena a base di tonno in un ristorante di Stromboli, nelle Isole Eolie, dove si trovava in vacanza.

Il professionista ha iniziato ad avvertire i primi sintomi poco dopo il pasto: nausea, diarrea e una temperatura corporea in costante aumento, accompagnati da un malessere generale che non accennava a diminuire. I sanitari intervenuti sull’isola hanno parlato di un caso di grave tossinfezione alimentare

Le condizioni dell’avvocato sono progressivamente peggiorate, fino a diventare difficili da gestire con le sole risorse sanitarie disponibili a Stromboli. Per questo è stato attivato l’elisoccorso, che ha trasportato il paziente all’ospedale Papardo di Messina, dove attualmente si trova ricoverato.

Sul caso sono ora in corso verifiche da parte delle forze dell’ordine e dell’Asp di Messina, chiamate a ricostruire la dinamica dell’episodio e a valutare eventuali responsabilità legate alla preparazione o alla conservazione dell’alimento.

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