Proroga precari Arpa, la Fials: al lavoro per la stabilizzazione, fondamentale per fronteggiare le emergenze scoppiate nell'Isola

“Assumere i precari dell’Arpa in un momento in cui la Sicilia ha bisogno assolutamente di queste professionalità a causa delle tante emergenze che si sono verificate in diversi territori dell’Isola”. È quanto chiede la Fials Palermo che plaude alla proroga concessa dall’assessore regionale al Territorio e ambiente Giusi Savarino.

Nei prossimi giorni la Fials, convocherà un’assemblea dove, alla presenza del commissario di Palermo, Giuseppe Forte e del segretario aziendale, Antonio Notaro, incontrerà i precari impiegati nel progetto per il miglioramento della qualità dei corpi idrici, per discutere della definizione di un percorso che possa portare alla stabilizzazione definitiva dei loro contratti di lavoro. La Fials apprezza la decisione dell’assessore Savarino, ringrazia anche il direttore Vincenzo Infantino e l’Autorità di bacino, ma chiede adesso lo stop a nuovi concorsi, per consentire in via prioritaria l’assunzione di questo bacino di personale.

“La proroga concessa fino al 30 novembre prossimo – scrive il sindacato – rappresenta un passaggio fondamentale, ma non conclusivo, nel percorso di superamento del precariato. Risulta ora necessario tracciare un percorso propedeutico e strutturato che conduca alla stabilizzazione dei lavoratori interessati, il cui coinvolgimento è essenziale per garantire.