Misilmeri, Aurora dedica la tesina ai Carabinieri: il grazie del Capitano

A Misilmeri il comandante della Compagnia dei Carabinieri, capitano Alessandro Baule, ha incontrato Aurora Geraci, tredicenne dell’Istituto Comprensivo “R. Livatino” di Ficarazzi, per ringraziarla personalmente a nome dell’Arma. Il motivo dell’incontro è la tesina dell’esame di terza media che la studentessa ha interamente costruito attorno al lavoro dei Carabinieri.

Nell’elaborato, Aurora ha intrecciato le materie scolastiche con le funzioni che l’Arma svolge sul territorio, mettendo a fuoco i principi che ne orientano l’azione quotidiana: legalità, rispetto delle regole, solidarietà, senso del dovere. Un lavoro che non si è limitato alla teoria, ma ha toccato temi concreti che riguardano da vicino la sua generazione, dalla diffusione delle droghe ai rischi del mondo digitale, passando per bullismo e cyberbullismo.

A rendere ancora più personale la tesina sono i riferimenti a figure simbolo dei Carabinieri, scelte tra passato e presente: l’eroe Salvo D’Acquisto da un lato, il maresciallo Federica Brignone — punta di diamante dello sci azzurro e del Centro Sportivo Carabinieri — dall’altro. Una combinazione che racconta come i ragazzi continuino a cercare punti di riferimento concreti, capaci di unire impegno sportivo e valori civili.

Per il comandante Baule, il gesto della studentessa meritava un riconoscimento ufficiale. Durante l’incontro, l’ufficiale le ha rivolto i migliori auguri per il percorso scolastico e personale che ha davanti, esortandola a non perdere di vista i valori che hanno guidato la stesura del suo lavoro.