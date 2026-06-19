Trattore ribaltato sulla provinciale, uomo incastrato sotto il mezzo

Un uomo è rimasto incastrato sotto il proprio trattore dopo che il mezzo si è rovesciato lungo la strada provinciale 123, nelle campagne tra Canicattì e Naro. Il conducente ha riportato lesioni serie e le sue condizioni vengono definite gravi dai sanitari intervenuti sul posto.

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Le cause che hanno provocato il capovolgimento del mezzo agricolo non sono ancora state del tutto chiarite. Sul tratto di strada, in un’area prevalentemente rurale, sono intervenute le forze dell’ordine per effettuare i rilievi necessari a ricostruire l’esatta sequenza dei fatti.

Per estrarre l’uomo da sotto il trattore i vigili del fuoco hanno dovuto impiegare un’autogru e attrezzature dedicate, vista la difficoltà di rimuovere in sicurezza il pesante mezzo agricolo. Parallelamente, un’ambulanza del 118 ha garantito le prime cure sul posto in attesa del trasferimento in ospedale. Le manovre di liberazione si sono protratte a lungo, complicate dalla posizione in cui il ferito si trovava bloccato.

Al momento le condizioni dell’uomo restano gravi, secondo quanto riferito dal personale medico intervenuto.