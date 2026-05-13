Intrattenimento

Real Time dedica una serie alla Sicilia dei borghi: case a 1 euro e rinascita dei piccoli centri

di Redazione Web
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Arriva “CASE A 1 EURO O POCO PIU! - SICILIA”, il racconto di un’Italia fatta di borghi e case abbandonate che tornano a vivere grazie a chi sceglie di trasformarle in nuove dimore tra sogni, radici e rinascita. In onda su Real Time canale 31 dal 14 maggio ogni giovedì alle 21.30 e disponibile in streaming su discovery+.

Arriva “CASE A 1 EURO O POCO PIU! – SICILIA”, il racconto di un’Italia fatta di borghi e case abbandonate che tornano a vivere grazie a chi sceglie di trasformarle in nuove dimore tra sogni, radici e rinascita. In onda su Real Time canale 31 dal 14 maggio ogni giovedì alle 21.30 e disponibile in streaming su discovery+.

In Sicilia, acquirenti provenienti dall’italia e da tutto il mondo intraprendono la ristrutturazione di immobili fatiscenti per riconnettersi con le proprie origini o realizzare il loro sogno italiano. Tra località come Sambuca e San Marco d’Alunzio, le abitazioni, acquistate A POCHI EURO, vengono progressivamente trasformate in eleganti dimore dal fascino senza tempo.

Quello che emerge è il racconto di un fenomeno sempre più diffuso di recupero abitativo, nato per contrastare lo spopolamento e valorizzare i piccoli centri, ridando vita a un patrimonio spesso dimenticato. La serie racconta cinque storie, dal primo muro abbattuto fino alla realizzazione del sogno, seguendo da vicino le diverse fasi delle ristrutturazioni, intrecciando le esperienze dei nuovi proprietari con quelle delle comunità locali, restituendo uno spaccato autentico fatto di tradizioni, relazioni e nuove opportunità.

Conosceremo la storia di Juanita, di Varese, che dopo aver ristrutturato una casa per sé a Sambuca è pronta per un’altra sfida: rimettere a nuovo un immobile per la nipote Marta. E ancora la storia di Salvatore, nato in Sicilia ma emigrato in Australia, che acquista la casa dei nonni per restituirle vita e memoria; quella di Domenico, calabrese, che si innamora di Sambuca e compra una vecchia palazzina per realizzare un terrazzo con vista; quella di Chris e Francesca, coppia con origini italiane, che dalla Florida sceglie di costruire una casa per le vacanze di tutta la famiglia, ma anche di Benedetta, architetto, e di Pietro, mercante d’arte, che rimangono ammaliati dal fascino del luogo e dall’accoglienza dei suoi abitanti e che trasformano una piccola vecchia casa in un vero e stiloso gioiellino; ogni racconto regala un’emozione diversa. Un viaggio che unisce passato e futuro, dove ogni casa ritrova la sua anima e ogni storia diventa parte di una rinascita collettiva.

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