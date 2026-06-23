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Palermo capitale del turismo a luglio: il Festino spinge l’aeroporto Falcone Borsellino

di Redazione Web
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Il Festino di Palermo si trasforma in un richiamo sempre più forte per i turisti. La festa pagana e i riti religiosi dedicati alla patrona Santa Rosalia, che salvò la città dalla peste, attirano visitatori da tutta Europa.

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A confermarlo sono i dati elaborati da Gesap, la società di gestione dell’aeroporto di Palermo Falcone Borsellino, che dalle stime di traffico passeggeri (in arrivo e in partenza) nel periodo dall’11 al 19 luglio, registra un incremento del 15,23% (338.943 contro 294.152) di viaggiatori rispetto allo stesso periodo del 2025.

Nel periodo preso in esame, i passeggeri internazionali crescono del 32,28% (159.892 contro 120.870), mentre quelli dei voli domestici aumentano del 3,33% (179.051 contro 173.282).

Positivo anche il dato sui voli, in crescita del 12,73% (2.170 contro 1.925): +30,31% quelli internazionali e +1,2% i nazionali.

Un Festino a trazione internazionale con in testa le rotte della Francia, che si conferma leader del mercato estero con una quota del 16,6%, pari a 26.477 passeggeri. Segue la Germania, che rappresenta il 13,3% del mercato internazionale dell’aeroporto di Palermo con 21.379 passeggeri. Sul podio anche la Gran Bretagna: +10,03% e 16.037 viaggiatori.

“Le stime di traffico che prevediamo in occasione del Festino di Santa Rosalia confermano come Palermo stia rafforzando il proprio ruolo di destinazione turistica di riferimento nel Mediterraneo e come l’aeroporto rappresenti un asset strategico per la crescita economica e culturale del territorio – dice Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap – Particolarmente significativo è il contributo dei mercati internazionali, con Francia, Germania e Regno Unito che si confermano tra i principali bacini di provenienza dei visitatori, a testimonianza della crescente attrattività della città e dell’intera Sicilia sui mercati europei. Questi risultati dimostrano che eventi identitari di grande valore come il Festino non sono soltanto espressione della nostra storia e delle nostre tradizioni, ma costituiscono anche un importante fattore di sviluppo turistico e di destagionalizzazione dei flussi – conclude Battisti – Il nostro obiettivo è continuare a rafforzare i collegamenti internazionali, migliorare costantemente la qualità dei servizi aeroportuali e sostenere, insieme alle istituzioni e agli operatori del settore, il posizionamento di Palermo come una delle principali porte d’accesso al Sud Europa e al Mediterraneo”.

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