Palermo

Paul McCartney atterra a Palermo, la foto fa il giro del web

di Redazione Web
lettura in 3 minuti

Paul McCartney è sceso a Palermo. L’ex Beatle, da pochi giorni 84enne, è arrivato in città a bordo di un jet privato, sbarcando all’aeroporto Falcone-Borsellino in tarda mattinata.

L’arrivo e la foto con il personale

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Ad attirare l’attenzione è stato uno scatto pubblicato sui canali social dello scalo palermitano, che immortala il musicista britannico insieme ad alcuni membri dello staff aeroportuale. L’immagine ha rapidamente attirato i commenti dei fan siciliani, increduli di trovarsi davanti a una delle icone più riconoscibili della storia della musica.

Al momento non è chiaro quale sia la destinazione finale di McCartney, né se la sua presenza in Sicilia sia legata a motivi di lavoro, a un evento privato o semplicemente a una vacanza lontana dai riflettori. L’artista, noto per muoversi spesso con discrezione fuori dai contesti live, non ha lasciato dichiarazioni né indizi sui suoi programmi nell’isola.

Un compleanno appena festeggiato

L’arrivo a Palermo arriva a pochi giorni da un traguardo personale importante: lo scorso 18 giugno McCartney ha spento 84 candeline. Cofondatore dei Beatles insieme a John Lennon, resta una delle figure più influenti della musica del Novecento, autore di brani entrati nella storia della cultura popolare mondiale.

Nonostante l’età, l’ex Beatle continua un’attività live e discografica intensa, portando avanti tournée internazionali e progetti musicali che lo mantengono costantemente sotto i riflettori, pur senza eventi ufficiali annunciati in Sicilia nei prossimi giorni.

Non è la prima volta che la Sicilia attira grandi nomi

La Sicilia, e Palermo in particolare, sono ormai una meta ricorrente per personalità internazionali, attratte dal patrimonio paesaggistico, culturale ed enogastronomico dell’isola. Negli ultimi anni l’aeroporto Falcone-Borsellino ha visto transitare diversi volti noti dello spettacolo e della musica internazionale, spesso in visita privata e lontano dai grandi eventi pubblici.

Resta da capire se la sosta di McCartney a Palermo sarà solo un transito verso altre località dell’isola o se l’artista trascorrerà più giorni in Sicilia. Nelle prossime ore potrebbero arrivare ulteriori indizi, magari dai social dello stesso musicista o da nuovi avvistamenti da parte di residenti e turisti.

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