Intrusione all’Ars, nel mirino l’ufficio di La Vardera: “Filtri di e-cig sulla spilla di Falcone e Borsellino”

Giallo a Palazzo dei Normanni, sede dell’Ars. Il deputato regionale Ismaele La Vardera ha denunciato un episodio inquietante avvenuto all’interno del proprio ufficio parlamentare. Sulla scrivania del deputato sono stati rinvenuti due filtri di sigaretta elettronica, posizionati con cura sopra una spilla commemorativa dei giudici Falcone e Borsellino.

​L’atto, che appare come un gesto simbolico dai contorni ancora da chiarire, ha spinto il parlamentare a richiedere l’intervento immediato delle Forze dell’Ordine. Gli inquirenti hanno già avviato i rilievi tecnici e l’analisi delle immagini di videosorveglianza per accertare se vi sia stata un’intrusione non autorizzata nei corridoi dell’Assemblea Regionale Siciliana.

Resta da capire se si tratti di una “bravata” di cattivo gusto o di un tentativo di intimidazione mirata.

Cosa ha detto Ismaele La Vardera

Cari amici…. avrei preferito non diffondere l’ennesima notizia che inevitabilmente infastidisce la mia serenità e quella dei miei cari. Purtroppo l’Ansa l’ha diramata, e non posso fare a meno di commentarla.

Oggi pomeriggio il mio collaboratore ha notato sopra la scrivania del mio ufficio due mozziconi di sigarette fumati e poggiati sopra la spilla di Falcone e Borsellino, spilla che uso mettere sulla mia scrivania.
Un dettaglio che ci ha insospettito, soprattutto perché nessuno di noi fuma. Abbiamo dovuto informare la polizia ed è intervenuta la scientifica.
Nella mia posizione vorrei tanto minimizzare, far finta di nulla, ma non posso.
Spero tanto si possano accertare i fatti.
Io avevo l’obbligo di denunciare, mi sarei risparmiato di raccontarvelo qui, ma dentro il palazzo l’ingresso della scientifica non è passato inosservato e dopo pochi minuti la stampa sapeva. Mi auguro si faccia chiarezza perché sarebbe inquietante sapere che non posso stare sereno nemmeno dentro al Parlamento, spero tanto di sbagliarmi… In ogni caso vado avanti, anche se questi episodi inevitabilmente destabilizzano perché magari significano nulla, o tutto.

