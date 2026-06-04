Dua Lipa a Palermo: la festa segreta che nessuno può fotografare

Atterrati a Palermo alle 22.37 di mercoledì 3 giugno, a bordo di un jet privato noleggiato per circa 20mila euro, Dua Lipa e Callum Turner hanno scelto la Sicilia per celebrare le nozze appena celebrate in Inghilterra. Tre giorni di festeggiamenti da un milione e mezzo di euro tra il centro storico di Palermo e Bagheria: i tabloid britannici li hanno già battezzati “il matrimonio dell’anno nel mondo dello spettacolo”.

La popstar trentenne e il marito Callum Turner, 36 anni, sono decollati dal London Luton Airport su un Cessna Citation XLS operato da VistaJet. “Gli sposi sono scesi all’aeroporto londinese – scrive il Daily Mail sul proprio sito – da una Range Rover prima di entrare nel terminal dei jet per imbarcarsi sul loro volo.” Sorridenti e visibilmente radiosi, lei con cappellino blu e rosso, t-shirt nera e pantaloni bianchi; lui in jeans e polo verde salvia.

All’aeroporto Falcone-Borsellino di Punta Raisi li attendeva un van che li ha condotti direttamente al Grand Hotel Villa Igiea, quartier generale blindatissimo del weekend. Qui Dua Lipa ha completato le ultime prove degli abiti con Donatella Versace: la popstar indosserà una creazione custom Atelier Versace, uno dei oltre venti look previsti in tre giorni, insieme ad alcune creazioni dell’amico stilista francese Simon Porte Jacquemus.

Palazzo Gangi, la GAM e Villa Valguarnera: tre giorni di festa esclusiva per il matrimonio di Dua Lipa

I festeggiamenti si aprono venerdì alle 18 a Palazzo Gangi, set immortale del ballo del Gattopardo di Luchino Visconti, con un concerto privato di Elton John per i duecento ospiti. Il catering è affidato all’Osteria dei Vespri di piazza Croce dei Vespri — dove la coppia aveva già cenato nell’estate scorsa — e in programma c’è anche una visita privata alla Galleria d’Arte Moderna, chiusa eccezionalmente al pubblico dalle 14.

Sabato il baricentro si sposta a Villa Valguarnera a Bagheria, affittata per oltre 50mila euro. Già scaricati camion di sedie, tavoli, climatizzatori e grandi pouf rossi per gli spazi esterni. Gli ospiti arriveranno tra le 18.30 e le 19, con due tir a presidiare l’ingresso della dimora settecentesca. In tavola: anelletti alla Norma, panelle, crocchè, cannoli e cassate firmati da chef e pasticceri di Palermo e Bagheria, affiancati da uno chef romano stellato.

Tra gli invitati confermati figurano Donatella Versace, Mark Ronson, Charli XCX, Olivia Dean e Lourdes Leon, figlia di Madonna. Sui media internazionali circolano anche i nomi di Robbie Williams, Pedro Almodóvar, Madonna, Adele, Katy Perry, Harry Styles e Kylie Minogue. I circa duecento ospiti sono distribuiti tra Villa Igiea, il Grand Hotel et Des Palmes e il Grand Hotel Piazza Borsa. La wedding planner Alessandra Grillo, arrivata in città lunedì, coordina tutto con l’agenzia milanese di eventi di lusso “Fasten seat belt”.

La priorità degli organizzatori è una sola: impedire immagini non autorizzate. Oltre alla security privata, saranno attivi sistemi anti-drone per bloccare riprese dall’alto; accordi di riservatezza tengono al silenzio fornitori e locali coinvolti. Già schierate tra Palermo e Bagheria le troupe del Daily Mail, del Times e del Sun, in prima fila tra i giornalisti attesi da tutto il mondo.

Il tabloid britannico ha paragonato queste nozze siciliane al matrimonio tra Michael Corleone, interpretato da Al Pacino, e Apollonia Vitelli nel classico del 1972 *Il Padrino* — il più importante sull’isola da allora, a loro giudizio. Un confronto che misura l’eco globale già generata dai festeggiamenti: nel weekend, gli occhi del mondo dello spettacolo saranno puntati sulla Sicilia.