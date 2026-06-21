Parte volo salvavita da Catania verso Roma, 12enne trasferito al Bambin Gesù

Una corsa contro il tempo tra cielo e terra per salvare la vita di un bambino di appena 12 anni. Un C-130 dell’Aeronautica Militare ha trasportato d’urgenza da Taormina a Roma un piccolo paziente indiano, affetto da una grave distrofia muscolare e da una cardiomiopatia che gli ha messo a rischio il cuore.

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Il bambino, in condizioni critiche, è stato accompagnato durante l’intero volo da un supporto Ecmo, la macchina che sostituisce temporaneamente le funzioni di cuore e polmoni nei pazienti più gravi. Ad assisterlo, l’équipe del Ccpm di Taormina, diretta dal primario Sasha Agati.

Perché il piccolo paziente è stato trasferito a Roma

Le condizioni del dodicenne, già fragili a causa della distrofia muscolare, sono peggiorate al punto da richiedere cure altamente specialistiche disponibili solo in centri di eccellenza come l’ospedale pediatrico Bambino Gesù della Capitale.

Da qui la decisione di organizzare un trasporto aereo d’emergenza, l’unica soluzione in grado di garantire al bambino l’assistenza necessaria durante l’intero spostamento dalla Sicilia al Lazio.

Il volo con il supporto Ecmo: una macchina che tiene in vita

Spostare un paziente collegato a un dispositivo Ecmo non è un’operazione semplice: richiede personale altamente specializzato e una macchina capace di continuare a sostenere cuore e polmoni anche durante le turbolenze di un volo militare.

Per questo motivo è stato scelto un C-130 dell’Aeronautica Militare, velivolo già utilizzato in passato per trasporti sanitari d’urgenza grazie alla sua capacità di accogliere a bordo attrezzature medicali complesse.

L’accoglienza al Bambino Gesù e la macchina dei soccorsi

Ad attendere il piccolo paziente all’arrivo nella Capitale, i medici dell’ospedale romano, pronti a proseguire le cure senza interruzioni rispetto al percorso avviato in Sicilia. La collaborazione tra le due équipe ha permesso di completare il trasferimento in totale sicurezza.

Un’operazione che ha richiesto il coinvolgimento di più soggetti istituzionali: la Prefettura di Messina, con il vicecapo di Gabinetto Cosimo Gambadauro, ha coordinato il supporto logistico, mentre la Polizia Stradale di Catania e Roma ha garantito gli spostamenti a terra del bambino, scortandolo dai presidi ospedalieri agli aeroporti.

Una macchina dell’emergenza che funziona quando i secondi contano

Il trasferimento del dodicenne indiano rientra in quella rete di soccorso sanitario d’urgenza che, in casi estremi, mette insieme forze armate, sanità pubblica e forze dell’ordine per garantire ai pazienti più fragili l’accesso alle cure salvavita, indipendentemente dalla distanza geografica da percorrere.