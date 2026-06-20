Cane precipita in un pozzo di 5 metri, lo salvano i Vigili del Fuoco

Stanotte alle ore 2:30 circa, personale dei Vigili del Fuoco è intervenuto nel territorio di Bagheria in via Bella Cera per il recupero di un cane caduto in un pozzo profondo 5 metri.

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Sul posto sono giunte diverse squadre, tra cui il nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) del Comando di Palermo, specializzato in operazioni di soccorso in ambienti impervi. Il personale ha effettuato le manovre necessarie per raggiungere l’animale e riportarlo in superficie in sicurezza.

Il cane, fortunatamente illeso, è stato affidato ai proprietari.