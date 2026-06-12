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Tragedia in campagna, uomo brucia sterpaglia e cade nel fuoco

di Redazione Web
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Un anziano è rimasto gravemente ustionato questa mattina a Zingarello, la borgata balneare di Agrigento, dopo essere caduto tra le fiamme durante le operazioni di pulizia del proprio terreno. Il personale del 118, giunti sul posto in pochi minuti, ha valutato le lesioni come serie e fatto scattare l’intervento dell’elisoccorso, che ha trasportato d’urgenza l’uomo al Centro Grandi Ustioni di Palermo.

Stando a una prima ricostruzione, l’uomo stava bruciando rami e sterpaglia raccolta nel suo fondo. A un certo punto — con ogni probabilità disorientato dal fumo sprigionato dalle fiamme — ha perso l’equilibrio, precipitando accidentalmente nel rogo.

In via Gaetano Carbonaro, dove si è consumato l’episodio, sono intervenuti anche i Carabinieri. I militari hanno aperto un fascicolo per ricostruire l’esatta dinamica e accertare se le operazioni di bruciatura fossero condotte nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.

L’anziano è stato consegnato alle cure degli specialisti del reparto palermitano in condizioni critiche. Le sue condizioni restano sotto stretto monitoraggio medico.

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