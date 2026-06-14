Bambina colta da malore in mare, è grave: elisoccorso la porta in ospedale

Aggiornamento: purtroppo la bambina non ce l’ha fatta LINK ALLA NOTIZIA AGGIORNATA

Una bambina è stata colta da un grave malore mentre nuotava nelle acque di Marianello, nel comune di Licata, nell’Agrigentino. I soccorritori del 118 sono intervenuti d’urgenza e hanno praticato le manovre di rianimazione direttamente sulla riva. La piccola è stata poi trasferita in elicottero all’Ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dove si trova attualmente ricoverata in condizioni critiche.

L’allarme è scattato nel giro di pochi istanti: non appena la bambina ha perso conoscenza in acqua, i presenti sulla spiaggia hanno allertato i servizi di emergenza.

Medici e paramedici del 118 sono giunti sul litorale e hanno avviato le procedure di rianimazione cardiopolmonare direttamente sulla battigia, lavorando per stabilizzare il quadro clinico della piccola prima di procedere al trasporto.

Vista la gravità della situazione, la centrale operativa ha disposto l’invio di un elicottero del soccorso sanitario. Il mezzo è atterrato nelle vicinanze e ha trasportato d’urgenza la bambina al Sant’Elia di Caltanissetta, polo di riferimento per le emergenze ad alta complessità nell’area.

Le condizioni della piccola restano gravi. Aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore.