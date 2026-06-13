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Tenta il colpo in farmacia ma trova le casse automatizzate e rapina un cliente, palermitano in carcere

di Redazione Web
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Un palermitano di 31 anni è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Palermo con l’accusa di due rapine aggravate commesse il mese scorso: prima ha tentato di svaligiare una farmacia di Mondello, poi ha derubato un cliente presente nell’esercizio sottraendogli cento euro.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita dagli agenti della sezione “Contrasto al Crimine Diffuso” su richiesta della locale Procura della Repubblica.

Casse automatizzate lo fermano in farmacia, poi punta il coltello su un avventore

Stando alla ricostruzione degli investigatori, il 31enne si era introdotto nella farmacia fingendosi un normale acquirente interessato a un medicinale. Una volta all’interno, aveva estratto un coltello e intimato ai dipendenti di consegnare il contenuto della cassa. Il piano si era però scontrato con un ostacolo imprevisto: l’impianto di casse automatizzate rendeva il denaro contante inaccessibile al personale.

Anziché desistere, l’uomo aveva diretto la minaccia verso un cliente in coda, costringendolo a svuotare il portafoglio: il bottino ammontava a cento euro.

A incastrare il rapinatore sono stati i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, visionati dai Falchi della Squadra Mobile, che hanno consentito di ricostruire passo dopo passo i movimenti dell’uomo prima e dopo i fatti. Le deposizioni delle vittime hanno completato il quadro indiziario. La misura cautelare è stata notificata al 31enne nel carcere in cui era già detenuto per un’altra vicenda giudiziaria.

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