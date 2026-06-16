Torna la Fiera dell’Arredamento al Centro Commerciale Città dei Templi: al via la seconda edizione

Dal 12 al 21 giugno il Centro Commerciale Città dei Templi ospiterà la seconda edizione della Fiera

dell’Arredamento, un appuntamento nato con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze

imprenditoriali del territorio agrigentino e creare nuove opportunità di incontro tra aziende,

professionisti e consumatori.

L’iniziativa prende vita dall’idea di offrire agli imprenditori della città di Agrigento e della provincia uno spazio qualificato dove esporre i propri prodotti e raccontare la propria realtà aziendale, favorendo la nascita di sinergie e collaborazioni tra le diverse attività del settore.

La manifestazione rappresenta inoltre una nuova visione del centro commerciale, non soltanto

luogo dedicato allo shopping, ma anche una vera e propria vetrina territoriale e un ponte tra le

imprese locali e il pubblico.

Un progetto che punta a creare un dialogo tra mondi apparentemente diversi ma fortemente complementari, come la moda, il design e l’arredamento, offrendo ai visitatori un’esperienza ricca di ispirazione, creatività e innovazione.

Per dieci giorni, gli spazi del Centro Commerciale Città dei Templi si trasformeranno in un percorso

espositivo, dedicato alla qualità e alle nuove tendenze dell’abitare, mettendo in mostra il talento e la professionalità delle aziende partecipanti.

«Con questa seconda edizione proseguiamo un percorso che mira a valorizzare le eccellenze del

territorio e a rafforzare il ruolo del Centro Commerciale come spazio dinamico e aperto alle

imprese locali. Vogliamo continuare a creare opportunità concrete di incontro tra domanda e

offerta, promuovendo al tempo stesso una nuova idea di centro commerciale come luogo di relazione, crescita e sviluppo condiviso», dichiara la direttrice del Centro Commerciale Città dei

Templi, Elisa La Rocca.

Un sentito ringraziamento va alla signora Cettina Frangiamore, che con il suo prezioso contributo

ha rappresentato il punto di collegamento tra l’organizzazione e gli operatori commerciali

coinvolti, favorendo la realizzazione di questa seconda edizione. Un ringraziamento speciale è rivolto inoltre a tutti gli espositori che hanno creduto nel progetto e hanno scelto di partecipare, contribuendo con entusiasmo e professionalità alla crescita di un’iniziativa che punta a valorizzare il territorio.