Mandorlo in Fiore, torna il treno della Valle dei Templi: 26 corse e biglietti da 4 euro

In occasione del week-end conclusivo della Festa del Mandorlo in Fiore, sabato 14 e domenica 15 marzo tornano i collegamenti ferroviari turistici sulla Ferrovia dei Templi, tra Agrigento, la Valle dei Templi e Porto Empedocle, per un totale di 26 treni in programma.

L’iniziativa è di Fondazione FS e FS Treni Turistici Italiani che, come ogni anno, danno a turisti e cittadini la possibilità di raggiungere direttamente in treno i luoghi degli spettacoli, la meravigliosa Valle dei Templi e l’ottocentesco Parco Ferroviario di Porto Empedocle, un vero e proprio museo a cielo aperto delle Ferrovie dello Stato.

In particolare, sabato 14 marzo, l’offerta ferroviaria è dedicata a scuole e comitive. Partendo dalle stazioni di Agrigento Centrale o Agrigento Bassa, sarà possibile arrivare al Giardino della Kolymbethra, porta d’accesso al Parco Archeologico della Valle dei Templi, a pochi metri dalla fermata Tempio di Vulcano. Per le classi scolastiche che volessero organizzare visite guidate all’interno del Giardino è prevista una tariffa agevolata di 4 euro a partecipante con gratuità per un accompagnatore per ciascuna classe. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare direttamente il Giardino della Kolymbethra all’indirizzo scuolekolymbethra@fondoambiente.it. È inoltre disponibile il biglietto combinato Giardino della Kolymbethra e Valle dei Templi sul sito https://parcovalledeitempli.it/.

Sia sabato 14 che domenica 15 marzo è prevista l’apertura al pubblico del Parco Ferroviario della stazione di Porto Empedocle Centrale, hub museale della Fondazione FS che custodisce la storia delle ferrovie siciliane. Scuole e comitive munite di biglietto ferroviario, grazie alla collaborazione con l’associazione Ferrovie Kaos, potranno visitare gratuitamente la collezione di cimeli, i plastici ferroviari e assistere alla proiezione immersiva che racconta i 150 anni della Ferrovia dei Templi all’interno dell’ex Magazzino Merci, oggi sala convegni multimediale di ultima generazione.

Domenica 15 marzo, invece, l’ingresso alla Valle sarà riservato esclusivamente ai possessori del biglietto (acquistabile su https://www.agrigentoticket.it/) per assistere allo spettacolo finale del festival del Mandorlo in Fiore, mentre per l’accesso al Giardino è previsto il contributo di 1 euro a partecipante (prenotabile seguendo questo link https://fondoambiente.it/luoghi/giardino-della-kolymbethra).

I biglietti per viaggiare a bordo dei treni turistici sono acquistabili a partire dal 7 marzo su tutti i canali di vendita di Trenitalia, presso le biglietterie, tramite app e sul sito www.fondazionefs.it.

La tariffa adulti per la corsa semplice è di 4 euro. Per i ragazzi dai 4 ai 12 anni non compiuti è prevista una riduzione del 50%, quindi 2 euro, mentre i bambini da 0 a 4 anni non compiuti viaggiano gratuitamente. Maggiori informazioni sono disponibili sui canali social della Fondazione FS.

In considerazione dell’alta affluenza di passeggeri prevista, al fine di soddisfare la forte domanda di posti per raggiungere i luoghi delle manifestazioni, le corse saranno effettuate con materiale ordinario non storico.

Di seguito gli orari dei collegamenti previsti:

Sabato 14 marzo Da Agrigento Centrale: ore 8.29, 10.05, 12.23, 14.02, 15.35 e 17.22, con fermate intermedie ad Agrigento Bassa, Tempio Vulcano e Porto Empedocle Centrale, e arrivo a Porto Empedocle Succursale rispettivamente alle 9.05, 10.45, 12.58, 14.38, 16.10 e 17.58.

Da Porto Empedocle Succursale: ore 9.15, 11.22, 13.10, 14.47, 16.26 e 18.26, con arrivo ad Agrigento Centrale alle 9.56, 12.00, 13.44, 15.21, 17.03 e 19.08.

Domenica 15 marzo Da Agrigento Centrale: ore 8.29, 10.05, 12.23, 14.02, 17.20, 19.07 e 20.48, con arrivo a Porto Empedocle Succursale alle 9.05, 10.45, 12.58, 14.38, 17.54, 19.42 e 21.23.

Da Porto Empedocle Succursale: ore 9.15, 11.22, 13.10, 14.47, 18.14, 19.52 e 21.33, con arrivo ad Agrigento Centrale alle 9.56, 12.00, 13.44, 15.21, 18.58, 20.30 e 22.10.