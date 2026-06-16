CronacaSiracusa

Bambino di 9 mesi ustionato con caffè, ricoverato d’urgenza in semi-intensiva

di Redazione Web
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Un bambino di appena nove mesi è stato trasportato d’urgenza in elisoccorso al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Cannizzaro di Catania dopo essere venuto a contatto con un liquido bollente — verosimilmente caffè — nella sua abitazione di Floridia, nel Siracusano. Il piccolo è ricoverato in regime di terapia semi-intensiva, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni gravi.

Secondo quanto riferito nelle prime ore, il neonato ha riportato ustioni di primo e secondo grado su una superficie cutanea inferiore al dieci per cento del corpo. Un’estensione contenuta, ma che i medici hanno ritenuto sufficiente per disporre il ricovero in un reparto altamente specializzato: la giovanissima età del paziente ha reso necessaria la massima cautela nelle valutazioni cliniche.

L’intervento dell’elisoccorso ha consentito il trasferimento rapido dalla provincia di Siracusa alla struttura etnea, punto di riferimento regionale per questo tipo di lesioni. Qui gli specialisti del centro ustioni hanno preso in carico il bambino, avviando il protocollo terapeutico indicato.

La famiglia, sotto choc per l’accaduto, è seguita dal personale ospedaliero. Gli inquirenti stanno ricostruendo la dinamica esatta dell’incidente domestico.

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