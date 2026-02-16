Allerta meteo Sicilia, arriva la tempesta di Maestrale: raffiche oltre i 100 km/h

Dopo una lunga serie di perturbazioni che hanno caratterizzato le ultime settimane, il flusso atlantico si prepara a un ultimo, vigoroso sussulto prima di concedere una tregua. Una nuova tempesta di vento è in rotta verso la Sicilia: il peggioramento, atteso già dalla serata di lunedì, raggiungerà il suo apice nella mattinata di martedì 17 febbraio.

La causa è da ricercare in una profonda depressione (fino a 990hPa) in scivolamento sull’Adriatico, una configurazione che innescherà correnti impetuose di Maestrale. Sebbene la perturbazione sia destinata a esaurirsi più velocemente rispetto ai fenomeni della scorsa settimana, l’intensità non va sottovalutata

Le raffiche più violente colpiranno i settori settentrionali e i rilievi, con punte medie tra i 60 e gli 80 km/h. Tuttavia, l’attenzione è massima sul Messinese (sia tirrenico che ionico), dove il vento potrebbe sfondare la barriera dei 100 km/h. Parallelamente, il mare risulterà da molto agitato a grosso: al largo sono attese onde alte tra i 5 e i 6 metri, con pesanti mareggiate lungo tutte le coste esposte a Nord-Ovest.

Oltre al vento, si segnala la possibilità di brevi piogge, concentrate principalmente nella provincia di Messina. Un miglioramento netto è previsto già dal tardo pomeriggio di martedì, quando il flusso atlantico inizierà finalmente a perdere potenza, aprendo la strada a una fase più stabile.