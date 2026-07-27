Cronaca

Malore dopo aver salvato moglie e figlio dalle onde: muore 44enne

di Redazione Web
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Giuseppe Coppola aveva salvato la moglie e uno dei suoi tre figli da un mare in tempesta. Pochi istanti dopo, sulla stessa spiaggia che li aveva appena visti al sicuro, il suo cuore ha ceduto. Aveva 44 anni e ne avrebbe compiuti 45 tra pochi giorni.

La tragedia si è consumata venerdì scorso nella zona del villaggio Ippocampo di Mare, alla Plaia di Catania. Le onde, in quel momento particolarmente violente, avevano travolto parte della famiglia in acqua. Coppola è riuscito a riportare a riva la moglie e uno dei figli, ma subito dopo lo sforzo è stato colto da un malore fatale.

I funerali si sono svolti questo pomeriggio a Librino, il quartiere catanese dove l’uomo viveva, alla presenza di familiari e conoscenti sconvolti da una perdita arrivata nel momento stesso del salvataggio.

La vicenda, raccontata dal giornalista Leandro Perrotta, restituisce l’immagine di un padre che ha anteposto la vita dei suoi cari alla propria, in una giornata di mare che dietro l’apparente normalità nascondeva un pericolo reale: le correnti e le onde forti restano tra le principali cause di annegamento anche per chi cerca di soccorrere altri in difficoltà.

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