Rubano uno scooter e fuggono dai carabinieri: arrestato 20enne palermitano dopo l’inseguimento

Un inseguimento ad alta tensione tra le strade di San Lorenzo si è concluso con le manette per un giovane palermitano. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile, durante un servizio di pattugliamento mirato a contrastare i furti in città, hanno intercettato due persone che stavano armeggiando in modo sospetto vicino a un ciclomotore.

Alla vista della pattuglia, i due sospettati sono balzati in sella allo scooter appena rubato nel tentativo di dileguarsi. Ne è scaturito un concitato inseguimento per le vie del quartiere: i fuggitivi, nel disperato tentativo di seminare i militari, hanno effettuato manovre estremamente rischiose, mettendo a repentaglio l’incolumità dei passanti e degli altri automobilisti.

Sentendosi braccati, i due hanno infine abbandonato il mezzo proseguendo la fuga a piedi. I Carabinieri sono riusciti a bloccare un 20enne, già noto alle forze dell’ordine, mentre il complice è riuscito a far perdere le proprie tracce tra i vicoli. Per il giovane sono scattate accuse pesanti: resistenza a pubblico ufficiale, furto aggravato e guida senza patente (con l’aggravante della recidiva nell’ultimo biennio). Lo scooter è stato prontamente restituito al proprietario, mentre il GIP del Tribunale di Palermo ha già convalidato l’arresto.