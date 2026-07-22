Cronaca

Fuoco e fumo nero sull’A19, panico tra gli automobilisti

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Un incendio è divampato oggi lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania, all’altezza dello svincolo di Resuttano.

Secondo una prima ricostruzione, le fiamme, partite con ogni probabilità dalle sterpaglie, si sono propagate agli alberi a ridosso della carreggiata e hanno interessato anche un deposito di barriere “New Jersey” dell’Anas.

La combustione del materiale plastico ha provocato una densa coltre di fumo nero che ha invaso il tratto autostradale, riducendo sensibilmente la visibilità e rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco e della Polizia Stradale.

La circolazione ha subito rallentamenti durante le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area.

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