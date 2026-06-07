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CASTIGLIONE DI SICILIA(Ct) L’Amministrazione comunale ha consegnato targhe premio alle classi e studenti vincitori di vari concorsi nazionali

di digitrend
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CASTIGLIONE DI SICILIA (Catania) – “L’Amministrazione Comunale ha consegnato ad alcune classi e alunni meritevoli delle targhe premio, a seguito dei successi e riconoscimenti ottenuti in prestigiose e importanti iniziative anche a carattere nazionale. All’iniziativa fortemente voluta dal sindaco Concetto Stagnitti, collaborato dal vicesindaco Nadia Di Carlo e dal presidente del Consiglio comunale Damiano Scavera, hanno partecipato la Dirigente Scolastica prof.ssa Rita Pagano e il corpo docenti, il personale ATA, unitamente agli alunni dei locali plessi scolastici castiglionesi dell’istituto Comprensivo Santo Cali’ che hanno presentato nella sala consiliare gli elaborati grafici e video partecipanti e premiati in vari concorsi e manifestazioni. “Un ringraziamento va alla dott.ssa Rita Pagano, Dirigente dell’I.C. “Santo Calì”, al corpo docente e al personale ATA. Un’iniziativa che vuole confermare la sinergia tra Scuola, Comune e famiglie. Promuovere la formazione dei giovani, specialmente su tematiche importanti, permette loro di crescere come cittadini attivi e responsabili. Premiare il merito e l’impegno è per noi un dovere: i ragazzi sono il futuro della nostra comunità e investire su di loro significa investire sul futuro di Castiglione di Sicilia.” – afferma il sindaco Concetto Stagnitti.
Di seguito gli alunni e le classi che hanno ricevuto il riconoscimento dall’Amministrazione Comunale:
-Miriam Lucia Lomonaco della classe III sez. D – a.s. 2025/2026 del plesso “Niceforo”, per il premio ottenuto durante la VI edizione del “Premio Angelo Vassallo, Sindaco pescatore” – Premio Sezione Artistica;
-classe II sez. D – a.s. 2025/2026 del plesso “Niceforo” per il videoclip “Un solo mondo, tante voci per il premio ottenuto nel “Concorso “PretenDiamo Legalità” della Polizia di Stato – Premio “Inclusione e parità: rispettare le differenze”;
– Flavio Conti e Andrea Lupo della classe II sez. D – a.s. 2025/2026 del Plesso “Niceforo” per la partecipazione al Concorso “CAPACI di Partecipare” dell’ANM di Catania – Premio conferito per la partecipazione al video “L’ eredità del coraggio”;
-classe V sez. A del Plesso “Crispi” A.S. 2024/2025 per il premio ottenuto nel Festival dell’Innovazione Scolastica di Valdobbiadene (TV) – Primo premio conferito per il cortometraggio “Ti Vedo”.
-classe V sez. A del Plesso “Crispi” A.S. 2024/2025 per il cortometraggio “Ti Vedo” presentato nel Concorso “Piccoli registi cercasi…per la Legalità” – Premio “Gentilezza”.
Un riconoscimento speciale consegnato pure allo studente Andrea Arcidiacono per aver vinto il premio “Etna Social Ciak”, aperto a giovani content creators, che si è svolto durante la prima edizione dell’evento Etna Social Hub con il video “Alla scoperta di Piano dei Pirati” dedicato al vulcano.

Nota — Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Non è un articolo della redazione di Direttasicilia. Per inviare un comunicato: https://www.direttasicilia.it/invia-un-comunicato-stampa/

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