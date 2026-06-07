CASTIGLIONE DI SICILIA(Ct) L’Amministrazione comunale ha consegnato targhe premio alle classi e studenti vincitori di vari concorsi nazionali

CASTIGLIONE DI SICILIA (Catania) – “L’Amministrazione Comunale ha consegnato ad alcune classi e alunni meritevoli delle targhe premio, a seguito dei successi e riconoscimenti ottenuti in prestigiose e importanti iniziative anche a carattere nazionale. All’iniziativa fortemente voluta dal sindaco Concetto Stagnitti, collaborato dal vicesindaco Nadia Di Carlo e dal presidente del Consiglio comunale Damiano Scavera, hanno partecipato la Dirigente Scolastica prof.ssa Rita Pagano e il corpo docenti, il personale ATA, unitamente agli alunni dei locali plessi scolastici castiglionesi dell’istituto Comprensivo Santo Cali’ che hanno presentato nella sala consiliare gli elaborati grafici e video partecipanti e premiati in vari concorsi e manifestazioni. “Un ringraziamento va alla dott.ssa Rita Pagano, Dirigente dell’I.C. “Santo Calì”, al corpo docente e al personale ATA. Un’iniziativa che vuole confermare la sinergia tra Scuola, Comune e famiglie. Promuovere la formazione dei giovani, specialmente su tematiche importanti, permette loro di crescere come cittadini attivi e responsabili. Premiare il merito e l’impegno è per noi un dovere: i ragazzi sono il futuro della nostra comunità e investire su di loro significa investire sul futuro di Castiglione di Sicilia.” – afferma il sindaco Concetto Stagnitti.
Di seguito gli alunni e le classi che hanno ricevuto il riconoscimento dall’Amministrazione Comunale:
-Miriam Lucia Lomonaco della classe III sez. D – a.s. 2025/2026 del plesso “Niceforo”, per il premio ottenuto durante la VI edizione del “Premio Angelo Vassallo, Sindaco pescatore” – Premio Sezione Artistica;
-classe II sez. D – a.s. 2025/2026 del plesso “Niceforo” per il videoclip “Un solo mondo, tante voci per il premio ottenuto nel “Concorso “PretenDiamo Legalità” della Polizia di Stato – Premio “Inclusione e parità: rispettare le differenze”;
– Flavio Conti e Andrea Lupo della classe II sez. D – a.s. 2025/2026 del Plesso “Niceforo” per la partecipazione al Concorso “CAPACI di Partecipare” dell’ANM di Catania – Premio conferito per la partecipazione al video “L’ eredità del coraggio”;
-classe V sez. A del Plesso “Crispi” A.S. 2024/2025 per il premio ottenuto nel Festival dell’Innovazione Scolastica di Valdobbiadene (TV) – Primo premio conferito per il cortometraggio “Ti Vedo”.
-classe V sez. A del Plesso “Crispi” A.S. 2024/2025 per il cortometraggio “Ti Vedo” presentato nel Concorso “Piccoli registi cercasi…per la Legalità” – Premio “Gentilezza”.
Un riconoscimento speciale consegnato pure allo studente Andrea Arcidiacono per aver vinto il premio “Etna Social Ciak”, aperto a giovani content creators, che si è svolto durante la prima edizione dell’evento Etna Social Hub con il video “Alla scoperta di Piano dei Pirati” dedicato al vulcano.
CASTIGLIONE DI SICILIA(Ct) L’Amministrazione comunale ha consegnato targhe premio alle classi e studenti vincitori di vari concorsi nazionali
CASTIGLIONE DI SICILIA (Catania) – “L’Amministrazione Comunale ha consegnato ad alcune classi e alunni meritevoli delle targhe premio, a seguito dei successi e riconoscimenti ottenuti in prestigiose e importanti iniziative anche a carattere nazionale. All’iniziativa fortemente voluta dal sindaco Concetto Stagnitti, collaborato dal vicesindaco Nadia Di Carlo e dal presidente del Consiglio comunale Damiano Scavera, hanno partecipato la Dirigente Scolastica prof.ssa Rita Pagano e il corpo docenti, il personale ATA, unitamente agli alunni dei locali plessi scolastici castiglionesi dell’istituto Comprensivo Santo Cali’ che hanno presentato nella sala consiliare gli elaborati grafici e video partecipanti e premiati in vari concorsi e manifestazioni. “Un ringraziamento va alla dott.ssa Rita Pagano, Dirigente dell’I.C. “Santo Calì”, al corpo docente e al personale ATA. Un’iniziativa che vuole confermare la sinergia tra Scuola, Comune e famiglie. Promuovere la formazione dei giovani, specialmente su tematiche importanti, permette loro di crescere come cittadini attivi e responsabili. Premiare il merito e l’impegno è per noi un dovere: i ragazzi sono il futuro della nostra comunità e investire su di loro significa investire sul futuro di Castiglione di Sicilia.” – afferma il sindaco Concetto Stagnitti.