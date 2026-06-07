Aveva 15 anni e andava in moto: Riccardo muore sulla strada a Messina

Riccardo Coglitore, 15 anni, è morto ieri sera a Messina in uno scontro tra il suo ciclomotore e un’automobile. L’incidente è avvenuto poco prima delle 19:00 lungo la stradina che collega via Degli Agrumi a via Guardia, nel quartiere di San Filippo, a ridosso del parcheggio verde dello stadio. Per il giovane, studente dell’istituto Verona Trento, non c’è stato nulla da fare.

Riccardo viaggiava a bordo di una moto cross da 50 cc quando il mezzo si è scontrato frontalmente con una Ford Fiesta guidata da un uomo. La forza dell’impatto ha scaraventato il ragazzo sull’asfalto: le lesioni riportate sono state immediatamente letali. L’automobilista si è fermato e ha allertato i soccorsi, ma l’intervento di due ambulanze — una delle quali medicalizzata — non ha lasciato scampo al quindicenne.

Scontro mortale a San Filippo: la ricostruzione della Polizia Municipale

Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della Polizia Municipale, con il comandante Giovanni Giardina e il responsabile della sezione infortunistica Giovanni Arizzi. Gli agenti hanno lavorato a lungo per ricostruire la dinamica dello scontro. Il medico legale ha effettuato una prima ricognizione della salma.

Su disposizione del magistrato di turno, l’auto e il ciclomotore sono stati posti sotto sequestro. Per l’automobilista sono stati disposti l’alcol test e il drug test.

Messina sotto shock: chi era Riccardo Coglitore

La notizia si è diffusa rapidamente. In pochi minuti decine di ragazzi, alcuni coetanei di Riccardo, si sono radunati nel luogo dell’incidente insieme ai propri genitori. Molti non riuscivano a trattenere le lacrime, altri apparivano increduli di fronte all’accaduto.

Riccardo viveva con la famiglia nel quartiere di Santa Lucia. Frequentava la classe I E dell’istituto Verona Trento e coltivava una passione per la recitazione e il musical, seguendo i corsi dell’accademia On Stage. Chi lo conosceva lo descriveva come un ragazzo tranquillo e sereno.

Il sindaco di Messina Federico Basile ha espresso il cordoglio dell’intera città: «La giovane vita di Riccardo spezzata a 15 anni lascia sgomenta la nostra città. Esprimo il più sincero cordoglio e la più sentita vicinanza alla famiglia e a tutti i suoi cari in questo momento di immenso dolore».

Riccardo aveva compiuto 15 anni lo scorso maggio: l’ennesima giovane vita strappata dalla strada in Sicilia.