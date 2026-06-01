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Dua Lipa e Callum Turner, il matrimonio da favola arriva a Palermo: ecco cosa sappiamo

di Gaetano Ferraro
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Dua Lipa e Callum Turner, il matrimonio da favola arriva a Palermo: ecco cosa sappiamo

Dopo il matrimonio con rito civile a Londra, come riportato dal The Sun, Dua Lipa e Callum Turner festeggeranno le loro nozze in Sicilia, tra Palermo e Bagheria, blindate con patti di riservatezza per chi sarà coinvolto nell’organizzazione e nelle cerimonie.

Alle maestranze contattate non sono stati forniti dettagli definitivi sugli appuntamenti, per evitare fughe di notizie. Secondo quanto appreso, sarebbero circa 300 gli invitati, tra cui nomi del mondo della musica e dello spettacolo internazionale come le cantanti Charli XCX e Tove Lo e, forse, anche Elton John, che nel 2021 ha collaborato con Dua Lipa nel brano Cold Heart.

Tra le poche indiscrezioni trapelate, uno degli abiti che Dua Lipa dovrebbe indossare durante gli eventi in Sicilia sarebbe stato realizzato da un atelier palermitano. Per il banchetto, inoltre, sarebbe previsto il coinvolgimento di uno chef romano con due stelle Michelin, chiamato a curare parte dell’offerta gastronomica.

Il primo appuntamento è fissato per il 5 giugno a Palermo e dovrebbe interessare la Galleria d’arte moderna e piazza dei Vespri. Successivamente gli ospiti si sposteranno a Bagheria, dove una parte delle celebrazioni è prevista a Villa Valguarnera.

A confermare indirettamente i preparativi sono anche le ordinanze emanate dai Comuni di Palermo e Bagheria, che dispongono limitazioni alla circolazione e alla sosta per consentire le attività organizzative e di sicurezza legate agli eventi in programma.

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Gaetano Ferraro è il Direttore Editoriale di Direttasicilia.it. Laureato magistrale in Geologia, dal 2012 si occupa di informazione locale con un approccio rigoroso ai temi di politica siciliana, cronaca, economia, ambiente e cultura. Il suo background scientifico gli conferisce una competenza distintiva nella trattazione delle questioni ambientali e territoriali dell'isola.

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